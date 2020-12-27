В Одеській області посеред ночі загорівся приватний будинок через коротке замикання новорічної гірлянди. Рятувальники загасили пожежу, однак будівлю врятувати не вдалося – вона повністю згоріла.

Жертв внаслідок пожежі, на щастя, немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про загорання приватного будинку до Служби порятунку надійшло 27 грудня о 03:40.

До місця пожежі у селі Молодіжне Овідіопольського району виїхали 2 спецавтомобілі та 9 пожежників.

Більш ніж годину пожежники боролися з вогнем і повністю ліквідували пожежу о 05:04.

На жаль, приватний будинок площею 100 квадратних метрів був повністю знищений.

Однак, від вогню вдалося врятувати сусідні господарчу споруду.

З’ясувалося, що загорання у будинку могла спричинити новорічна гірлянда, через яку відбулося коротке замикання.

Важливо! Станом на жовтень 2020 року внаслідок пожеж в Україні загинули понад 1100 людей, ще тисяча – постраждали. За даними рятувальників, найбільше пожеж сталося у приватному секторі.



На Одещині через новорічну гірлянду згорів приватний будинок / Фото ДСНС в Одеській області

Зверніть увагу! На Полтавщині у селі Копили ввечері 25 грудня загорівся вагон поїзда, який перебував на ремонті. У результаті інциденту загинули 2 людини. Більше про це – читайте за посиланням.