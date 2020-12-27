На Одещині повністю згорів приватний будинок через новорічну гірлянду: фото
В Одеській області посеред ночі загорівся приватний будинок через коротке замикання новорічної гірлянди. Рятувальники загасили пожежу, однак будівлю врятувати не вдалося – вона повністю згоріла.
Жертв внаслідок пожежі, на щастя, немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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Що відомо про пожежу
- Повідомлення про загорання приватного будинку до Служби порятунку надійшло 27 грудня о 03:40.
- До місця пожежі у селі Молодіжне Овідіопольського району виїхали 2 спецавтомобілі та 9 пожежників.
- Більш ніж годину пожежники боролися з вогнем і повністю ліквідували пожежу о 05:04.
- На жаль, приватний будинок площею 100 квадратних метрів був повністю знищений.
- Однак, від вогню вдалося врятувати сусідні господарчу споруду.
- З’ясувалося, що загорання у будинку могла спричинити новорічна гірлянда, через яку відбулося коротке замикання.
На Одещині через новорічну гірлянду згорів приватний будинок / Фото ДСНС в Одеській області
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