До пологового – на пожежній: на Одещині породіллю до лікарні доставили рятувальники – фото

В Україні вирує негода: через потужні снігопади значно ускладнено рух на автошляхах. Саме тому на Одещині вагітну жінку до пологового везли на пожежній машині: інша по заметах просто б не проїхала.

Джерело: пресслужба ДСНС у телеграмі

Пригода трапилась у селі Новоукраїнка, що у Роздільнянському районі Одещини.

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Перед пожежною машиною дорогу очищали від снігу

Близько опівдня надійшло повідомлення до Служби порятунку. Рятувальників просили допомогти жінці, яка потрапила у халепу вже за межами села. Через негоду породіллю не могли довести до пологового будинку звичайним транспортом.

На допомогу майбутній мамі вирушила не лише пожежна машина, а й снігоочисна техніка. Так вагітну і доставили до Роздільнянської районної лікарні: перед пожежною дорогу розчищали від снігу.

На щастя, до лікарів дістались вчасно.

Дорогу довелось розчищати спецтехнікою / Фото ДСНС

Жінку до лікарні привезли вчасно / Фото ДСНС

В Укравтодорі попередили про несприятливу ситуацію на дорогах

Зазначимо, що через циклон Україну засипає снігом. Дуже складна ситуація саме на автошляхах південних областей. В Укравтодорі просять водіїв перечекати несприятливу погоду вдома.

В Одеській області на трасах виникають затори із великогабаритного транспорту. На дорогах працюють десятки одиниць снігоочисної техніки.