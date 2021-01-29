До пологового – на пожежній: на Одещині породіллю до лікарні доставили рятувальники – фото

В Україні вирує негода: через потужні снігопади значно ускладнено рух на автошляхах. Саме тому на Одещині вагітну жінку до пологового везли на пожежній машині: інша по заметах просто б не проїхала.
Джерело: пресслужба ДСНС у телеграмі
Пригода трапилась у селі Новоукраїнка, що у Роздільнянському районі Одещини.
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Близько опівдня надійшло повідомлення до Служби порятунку. Рятувальників просили допомогти жінці, яка потрапила у халепу вже за межами села. Через негоду породіллю не могли довести до пологового будинку звичайним транспортом.
На допомогу майбутній мамі вирушила не лише пожежна машина, а й снігоочисна техніка. Так вагітну і доставили до Роздільнянської районної лікарні: перед пожежною дорогу розчищали від снігу.
На щастя, до лікарів дістались вчасно.
Зазначимо, що через циклон Україну засипає снігом. Дуже складна ситуація саме на автошляхах південних областей. В Укравтодорі просять водіїв перечекати несприятливу погоду вдома.
В Одеській області на трасах виникають затори із великогабаритного транспорту. На дорогах працюють десятки одиниць снігоочисної техніки.