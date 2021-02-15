На Одещині попрощалися із загиблим героєм Владиславом Лященком: фото

15 лютого 2021 , 21:55
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Джерело:

фейсбук Тетяни Гавриленко

У Кілії, що в Одеській області, попрощались зі загиблим 11 лютого на Донбасі військовим Владиславом Лященком. Воїн служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів зимового походу.

Сім'я героя переїхала з Горлівки відразу після окупації. Він свідомо пішов служити на Донбас, щоб відвоювати своє рідне місто.

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Як прощалися зі загиблим військовим

Церемонія прощання пройшла у Свято-Миколаївському храмі.

Провести в останню путь Владислава прийшли близькі, знайомі, друзі, військовослужбовці, керівники району та громадськість міста.

Труну провезли по центральній вулиці Кілії. Перехожі зупинялися, щоб попрощатися з воїном.

Зверніть увагу! Через загибель бійця внаслідок ворожих обстрілів, Україна направила ноту в СММ ОБСЄ.

Що відомо про загибель Владислава: коротко

  • Владислав Лященко загинув 11 лютого на Донбасі внаслідок кулеметного обстрілу бойовиків.
  • Боєць поліг неподалік населеного пункту Новомихайлівка.
  • Українському героєві було лише 24 роки.
  • Окрім Лященка, 11 лютого на Донбасі загинув ще один військовий. Трагедія трапилася внаслідок снайперських обстрілів поблизу Зайцевого. Поранений 36-річний Олександр Глушко помер під час евакуації.

На Одещині попрощалися з героєм Владиславом Лященком / Фото з фейсбуку Тетяни Гавриленко