На Одещині попрощалися із загиблим героєм Владиславом Лященком: фото

У Кілії, що в Одеській області, попрощались зі загиблим 11 лютого на Донбасі військовим Владиславом Лященком. Воїн служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів зимового походу.

Сім'я героя переїхала з Горлівки відразу після окупації. Він свідомо пішов служити на Донбас, щоб відвоювати своє рідне місто.

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Як прощалися зі загиблим військовим

Церемонія прощання пройшла у Свято-Миколаївському храмі.

Провести в останню путь Владислава прийшли близькі, знайомі, друзі, військовослужбовці, керівники району та громадськість міста.

Труну провезли по центральній вулиці Кілії. Перехожі зупинялися, щоб попрощатися з воїном.

Що відомо про загибель Владислава: коротко

Владислав Лященко загинув 11 лютого на Донбасі внаслідок кулеметного обстрілу бойовиків.

Боєць поліг неподалік населеного пункту Новомихайлівка.

Українському героєві було лише 24 роки.

Окрім Лященка, 11 лютого на Донбасі загинув ще один військовий. Трагедія трапилася внаслідок снайперських обстрілів поблизу Зайцевого. Поранений 36-річний Олександр Глушко помер під час евакуації.

На Одещині попрощалися з героєм Владиславом Лященком / Фото з фейсбуку Тетяни Гавриленко