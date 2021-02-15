На Одещині попрощалися із загиблим героєм Владиславом Лященком: фото

Джерело:фейсбук Тетяни Гавриленко
У Кілії, що в Одеській області, попрощались зі загиблим 11 лютого на Донбасі військовим Владиславом Лященком. Воїн служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів зимового походу.
Сім'я героя переїхала з Горлівки відразу після окупації. Він свідомо пішов служити на Донбас, щоб відвоювати своє рідне місто.
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Церемонія прощання пройшла у Свято-Миколаївському храмі.
Провести в останню путь Владислава прийшли близькі, знайомі, друзі, військовослужбовці, керівники району та громадськість міста.
Труну провезли по центральній вулиці Кілії. Перехожі зупинялися, щоб попрощатися з воїном.Зверніть увагу! Через загибель бійця внаслідок ворожих обстрілів, Україна направила ноту в СММ ОБСЄ.
На Одещині попрощалися з героєм Владиславом Лященком / Фото з фейсбуку Тетяни Гавриленко