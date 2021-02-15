На Одещині попрощалися із загиблим героєм Владиславом Лященком: фото
У Кілії, що в Одеській області, попрощались зі загиблим 11 лютого на Донбасі військовим Владиславом Лященком. Воїн служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів зимового походу.
Джерело:фейсбук Тетяни Гавриленко
Сім'я героя переїхала з Горлівки відразу після окупації. Він свідомо пішов служити на Донбас, щоб відвоювати своє рідне місто.
Читайте також Бойовики надвечір гатили з гранатометів та кулеметів: як минув день на Донбасі
Як прощалися зі загиблим військовим
Церемонія прощання пройшла у Свято-Миколаївському храмі.
Провести в останню путь Владислава прийшли близькі, знайомі, друзі, військовослужбовці, керівники району та громадськість міста.
Труну провезли по центральній вулиці Кілії. Перехожі зупинялися, щоб попрощатися з воїном.
Що відомо про загибель Владислава: коротко
- Владислав Лященко загинув 11 лютого на Донбасі внаслідок кулеметного обстрілу бойовиків.
- Боєць поліг неподалік населеного пункту Новомихайлівка.
- Українському героєві було лише 24 роки.
- Окрім Лященка, 11 лютого на Донбасі загинув ще один військовий. Трагедія трапилася внаслідок снайперських обстрілів поблизу Зайцевого. Поранений 36-річний Олександр Глушко помер під час евакуації.
На Одещині попрощалися з героєм Владиславом Лященком / Фото з фейсбуку Тетяни Гавриленко
Поділитися новиною