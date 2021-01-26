На Одещині підліток стріляв по своїх однолітках: справою зайнялася поліція – фото

У місті Ізмаїлі Одеської області неповнолітній влаштував стрілянину на дитячому майданчику. В результаті пострілів з пневматичного пістолета поранення отримали 2 підлітки.
Джерело: Національна поліція в Одеській області
Інцидент в Ізмаїлі стався 24 січня близько 16:00.
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Що відомо про стрілянину
- 14-річний зловмисник прийшов на майданчик зі своїм 15-річним приятелем.
- В цей час там займалися спортом 2 інших підлітки, віком 13 та 14 років.
- Неповнолітній безпідставно почав чіплятися до них, між ними виник конфлікт.
- Коли слів забракло, зловмисник почав стріляти по юнаках з пневматичного пістолета.
- Після цього він із товаришем швиденько втік.
- Постраждалі розповіли про це своїм матерям, а ті звернулися в поліцію.
- Потерпілі розповіли, що металеві кульки, якими стріляв зловмисник, потрапили їм в руки, ноги та спину.
По медичну допомогу вони не зверталися. Для всебічного та об'єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме пошкодження отримали неповнолітні й ступінь їх тяжкості,
– повідомили в поліції.
В Ізмаїлі підліток стріляв по неповнолітніх з пневматичного пістолета / Фото Нацполіції
В Ізмаїлі підліток стріляв по неповнолітніх з пневматичного пістолета / Фото Нацполіції
Звідки у підлітків пістолет
- Неповнолітнього стрілка та його старшого товариша правоохоронці знайшли на одній з вулиць Ізмаїлу.
- З'ясувалося, що пістолет придбав через Інтернет саме 15-річний підліток.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство та повідомили зловмиснику про підозру.
- Йому загрожує від 3 до 7 років тюремного терміну.
- Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертизу.
- Правову оцінку щодо хлопця, який купив пістолет, працівники поліції нададуть після з'ясування всіх обставин події.