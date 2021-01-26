На Одещині підліток стріляв по своїх однолітках: справою зайнялася поліція – фото

26 січня 2021 , 15:53
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У місті Ізмаїлі Одеської області неповнолітній влаштував стрілянину на дитячому майданчику. В результаті пострілів з пневматичного пістолета поранення отримали 2 підлітки.

Джерело: Національна поліція в Одеській області

Інцидент в Ізмаїлі стався 24 січня близько 16:00.

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Що відомо про стрілянину

  • 14-річний зловмисник прийшов на майданчик зі своїм 15-річним приятелем.
  • В цей час там займалися спортом 2 інших підлітки, віком 13 та 14 років.
  • Неповнолітній безпідставно почав чіплятися до них, між ними виник конфлікт.
  • Коли слів забракло, зловмисник почав стріляти по юнаках з пневматичного пістолета.
  • Після цього він із товаришем швиденько втік.
  • Постраждалі розповіли про це своїм матерям, а ті звернулися в поліцію.
  • Потерпілі розповіли, що металеві кульки, якими стріляв зловмисник, потрапили їм в руки, ноги та спину.

По медичну допомогу вони не зверталися. Для всебічного та об'єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме пошкодження отримали неповнолітні й ступінь їх тяжкості,
– повідомили в поліції.


В Ізмаїлі підліток стріляв по неповнолітніх з пневматичного пістолета / Фото Нацполіції


В Ізмаїлі підліток стріляв по неповнолітніх з пневматичного пістолета / Фото Нацполіції

Звідки у підлітків пістолет

  • Неповнолітнього стрілка та його старшого товариша правоохоронці знайшли на одній з вулиць Ізмаїлу.
  • З'ясувалося, що пістолет придбав через Інтернет саме 15-річний підліток.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство та повідомили зловмиснику про підозру.
  • Йому загрожує від 3 до 7 років тюремного терміну.
  • Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертизу.
  • Правову оцінку щодо хлопця, який купив пістолет, працівники поліції нададуть після з'ясування всіх обставин події.