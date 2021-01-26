На Одещині підліток стріляв по своїх однолітках: справою зайнялася поліція – фото

У місті Ізмаїлі Одеської області неповнолітній влаштував стрілянину на дитячому майданчику. В результаті пострілів з пневматичного пістолета поранення отримали 2 підлітки.

Джерело: Національна поліція в Одеській області

Інцидент в Ізмаїлі стався 24 січня близько 16:00.

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Що відомо про стрілянину

14-річний зловмисник прийшов на майданчик зі своїм 15-річним приятелем.

В цей час там займалися спортом 2 інших підлітки, віком 13 та 14 років.

Неповнолітній безпідставно почав чіплятися до них, між ними виник конфлікт.

Коли слів забракло, зловмисник почав стріляти по юнаках з пневматичного пістолета.

Після цього він із товаришем швиденько втік.

Постраждалі розповіли про це своїм матерям, а ті звернулися в поліцію.

Потерпілі розповіли, що металеві кульки, якими стріляв зловмисник, потрапили їм в руки, ноги та спину.

По медичну допомогу вони не зверталися. Для всебічного та об'єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме пошкодження отримали неповнолітні й ступінь їх тяжкості,

– повідомили в поліції.



В Ізмаїлі підліток стріляв по неповнолітніх з пневматичного пістолета / Фото Нацполіції



В Ізмаїлі підліток стріляв по неповнолітніх з пневматичного пістолета / Фото Нацполіції

Звідки у підлітків пістолет