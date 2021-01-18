Через гру у сніжки біля пам'ятника: на Одещині жінка встромила чоловікові ніж у спину
Конфлікт між сімейною парою похилого віку та 45-річним мешканцем Ізмаїла закінчилася різаниною на очах у дитини. Стався інцидент 17 січня у парку Дружби народів.
Гуляючи біля пам'ятника морякам Дунайської військової флотилії часів Другої світової війни, подружжя помітило, як чоловік грав у сніжки з дитиною.
Про це повідомили у телеграмі у спільноті "Одеса зараз".
Дивіться також Вбивство чоловіка під Маріуполем: проти поліцейського відкрили кримінальне провадженняТой факт, що хтось забавлявся біля пам'ятника, неабияк розлютив літніх людей, тому вони вирішили зробити зауваження.
Закінчилося різаниною
- Між подружжям та чоловіком виник словесний конфлікт на грунті відношення до Росії та СРСР, який переріс у бійку між чоловіками.
- Під час фізичних розбірок 60-річна жінка дістала з сумочки ніж та встромила у спину опонента.
- Все відбувалося на очах у дитини.
Постраждалого чоловіка госпіталізували медики швидкої. Лікарі оцінюють його стан як стабільний.
За фактом бійки поліціянти відкрили дві кримінальні справи: за нанесення легких та тяжких тілесних ушкоджень.
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