Конфлікт між сімейною парою похилого віку та 45-річним мешканцем Ізмаїла закінчилася різаниною на очах у дитини. Стався інцидент 17 січня у парку Дружби народів.

Гуляючи біля пам'ятника морякам Дунайської військової флотилії часів Другої світової війни, подружжя помітило, як чоловік грав у сніжки з дитиною.

Про це повідомили у телеграмі у спільноті "Одеса зараз" Дивіться також Вбивство чоловіка під Маріуполем: проти поліцейського відкрили кримінальне провадження Той факт, що хтось забавлявся біля пам'ятника, неабияк розлютив літніх людей, тому вони вирішили зробити зауваження. Той факт, що хтось забавлявся біля пам'ятника, неабияк розлютив літніх людей, тому вони вирішили зробити зауваження.

Закінчилося різаниною

Між подружжям та чоловіком виник словесний конфлікт на грунті відношення до Росії та СРСР, який переріс у бійку між чоловіками.

Під час фізичних розбірок 60-річна жінка дістала з сумочки ніж та встромила у спину опонента.

Все відбувалося на очах у дитини.

Постраждалого чоловіка госпіталізували медики швидкої. Лікарі оцінюють його стан як стабільний.

За фактом бійки поліціянти відкрили дві кримінальні справи: за нанесення легких та тяжких тілесних ушкоджень.