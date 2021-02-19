На Одещині озброєний іноземець на Mercedes напав на поліцейських

Поліцейських викликали до підозрілих чоловіків, які нібито намагалися проникнути у будинки пенсіонерів у селі Нові Біляри. Обернулося все автомобільним переслідуванням із двома травмованими правоохоронцями.

В авто порушника під час обшуку виявили цілий склад зброї та, ймовірно, наркотики.

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Що відомо про напад на поліцейських біля Одеси

18 лютого поліцію повідомили про невідомих шахраїв на авто, які намагалися проникнути до будинків пенсіонерів у селі Нові Біляри Одеської області. Правоохоронці виїхали за викликом, і на місці виявили Mercedes.

І все б нічого, але його водій, забачивши поліцейських, спробував втекти, причому наїхав на двох правоохоронців (їм надали допомогу та доправили до лікарні). Порушника переслідували до села Фонтанка, і там заблокували.



Втекти порушнику не вдалося – його впіймали біля селища Фонтанка / Фото НПУ

Під час невідкладного обшуку в машині знайшли пістолет Zoraki з набоями, телескопічну палицю, кастет та ніж. А окрім зброї – згорток з речовиною, схожою на амфетамін.



Під час обшуку авто знайшли пістолет та іншу зброю / Фото НПУ

Виявилося, що за кермом Mercedes перебував 37-річний іноземець, якого раніше вже затримували за викрадення людини. Тепер справу за його участі розслідуватимуть за статтями Кримінального кодексу про:

Насильство щодо працівника правоохоронного органу,

Незаконне поводження зі зброєю,

Незаконне перевезення наркотичних засобів.

Максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі до 7 років.

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