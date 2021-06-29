На Одещині 5-річний заліз у трансформаторну будку: загинув майже одразу

В Ізмаїльському районі 5-річний хлопчик заліз у трансформаторну будку та зазнав удару струмом. Отримані травми виявилися несумісними із життям. Це сталося, коли дитина гуляла біля озера.

Як наслідок, отримані рани виявилися несумісними із життям. Про це повідомили 29 червня.

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Був там із батьком

Дитина в цей момент гуляла біля водойми разом зі своїм батьком.

Однак він, ймовірно, недогледів за своїм малюком.

Хлопчик забрався до трансформаторної будки.

Вона в цей момент не була замкнута на замок.

Правоохоронці повідомили, що трагедія трапилася в одному із сіл Ізмаїльського району.

Проте не уточнили, де саме.



Трансформаторна будка, куди залізла дитина / Фото Нацполіції

Скільки кримінальних проваджень відкрили

Слідчі дослідили місце трагедії та відкрили одразу 3 кримінальних провадження. Одне з них стосується батька дитини, інше – осіб причетних до догляду за трансформаторною будкою. Окрім них також одне за статтею про нещасний випадок.

Що загрожує підозрюваним у справі

Поліцейські відкрили 3 кримінальні провадження за різними статтями. Тому фігурантам може загрожувати різне покарання.

За якими статтями звинувачують:

Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною – загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою – максимальне покарання передбачає обмеженням волі на строк до трьох років,