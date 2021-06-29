Як наслідок, отримані рани виявилися несумісними із життям. Про це повідомили 29 червня.

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Був там із батьком

Дитина в цей момент гуляла біля водойми разом зі своїм батьком.

Однак він, ймовірно, недогледів за своїм малюком.

Хлопчик забрався до трансформаторної будки.

Вона в цей момент не була замкнута на замок.

Правоохоронці повідомили, що трагедія трапилася в одному із сіл Ізмаїльського району.

Проте не уточнили, де саме.



Трансформаторна будка, куди залізла дитина / Фото Нацполіції

Скільки кримінальних проваджень відкрили

Слідчі дослідили місце трагедії та відкрили одразу 3 кримінальних провадження. Одне з них стосується батька дитини, інше – осіб причетних до догляду за трансформаторною будкою. Окрім них також одне за статтею про нещасний випадок.

Що загрожує підозрюваним у справі

Поліцейські відкрили 3 кримінальні провадження за різними статтями. Тому фігурантам може загрожувати різне покарання.

За якими статтями звинувачують:

Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною – загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою – максимальне покарання передбачає обмеженням волі на строк до трьох років,

Зверніть увагу! На Київщині 4-річний хлопчик і старша за нього на 6 років дівчинка провалилися у вигрібну яму вуличного туалету. Трагедія сталася 15 червня на базі відпочинку в селі Кийлів Бориспільського району. Поліцейські кажуть, що діти були з родини ромів та гуляли без дорослих. Дівчинка внаслідок цього померла, а хлопчик потрапив до лікарні.