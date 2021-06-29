Як наслідок, отримані рани виявилися несумісними із життям. Про це повідомили 29 червня.
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Був там із батьком
- Дитина в цей момент гуляла біля водойми разом зі своїм батьком.
- Однак він, ймовірно, недогледів за своїм малюком.
- Хлопчик забрався до трансформаторної будки.
- Вона в цей момент не була замкнута на замок.
- Правоохоронці повідомили, що трагедія трапилася в одному із сіл Ізмаїльського району.
- Проте не уточнили, де саме.
Трансформаторна будка, куди залізла дитина / Фото Нацполіції
Скільки кримінальних проваджень відкрили
Слідчі дослідили місце трагедії та відкрили одразу 3 кримінальних провадження. Одне з них стосується батька дитини, інше – осіб причетних до догляду за трансформаторною будкою. Окрім них також одне за статтею про нещасний випадок.
Що загрожує підозрюваним у справі
Поліцейські відкрили 3 кримінальні провадження за різними статтями. Тому фігурантам може загрожувати різне покарання.
За якими статтями звинувачують:
- Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною – загрожує від 2 до 5 років в'язниці.
- Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою – максимальне покарання передбачає обмеженням волі на строк до трьох років,