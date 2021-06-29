Як наслідок, отримані рани виявилися несумісними із життям. Про це повідомили 29 червня.

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Був там із батьком

  • Дитина в цей момент гуляла біля водойми разом зі своїм батьком.
  • Однак він, ймовірно, недогледів за своїм малюком.
  • Хлопчик забрався до трансформаторної будки.
  • Вона в цей момент не була замкнута на замок.
  • Правоохоронці повідомили, що трагедія трапилася в одному із сіл Ізмаїльського району.
  • Проте не уточнили, де саме.

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Трансформаторна будка, куди залізла дитина / Фото Нацполіції

Скільки кримінальних проваджень відкрили

Слідчі дослідили місце трагедії та відкрили одразу 3 кримінальних провадження. Одне з них стосується батька дитини, інше – осіб причетних до догляду за трансформаторною будкою. Окрім них також одне за статтею про нещасний випадок. 

Що загрожує підозрюваним у справі

Поліцейські відкрили 3 кримінальні провадження за різними статтями. Тому фігурантам може загрожувати різне покарання.

За якими статтями звинувачують:

  • Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною – загрожує від 2 до 5 років в'язниці.
  • Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою – максимальне покарання передбачає обмеженням волі на строк до трьох років,