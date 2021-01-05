Колишнього правоохоронця та сина екс-очільника районного відділку поліції посадили під варту за 3 доби після смертельної аварії. 2 січня, згідно з показами свідків, 30-річний чоловік на смерть збив велосипедиста.

Затримали підозрюваного на місці події розлюченими мешканцями селища Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області. Люди передали чоловіка поліціянтам. Чоловік був нетверезим, повідомили у пресслужбі прокуратури Одещини.

Внаслідок аварії за участю експоліціянта загинув 33-річний чоловік.

Хотів викинути тіло якомога далі від місця ДТП

Як з'ясували слідчі, ввечері 2 січня відомий мешканцям селища своїми нетверезими поїздками на машині родич поліцейського збив велосипедиста.

Постраждалий загинув на місці події, але замість того, щоб викликати правоохоронців, ймовірний злочинець поклав тіло до багажника та намагався втекти.

Втім, проїхавши 1,5 кілометри, він знову потрапив до аварії, влетівши у бетонну конструкцію моста.

Побачивши це, люди оточили Mercedes чоловіка, а той виліз з салону та вдавав, що втратив свідомість.

У загиблого залишилося двоє дітей 5 років та 10 місяців.

Крім того, в багажнику легковика знайшли автомат.

Серйозні зв'язки

Місцеві мешканці кажуть, що через впливову посаду, яку обіймав батько затриманого, порушник може уникнути покарання. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення. Але для цього суд має визнати його провину.

Дивіться відео затримання чоловіка, який віз тіло збитого велосипедиста в багажнику: