На Одещині заарештували мажора, який збив велосипедиста та тікав, сховавши труп у багажнику
Колишнього правоохоронця та сина екс-очільника районного відділку поліції посадили під варту за 3 доби після смертельної аварії. 2 січня, згідно з показами свідків, 30-річний чоловік на смерть збив велосипедиста.
Затримали підозрюваного на місці події розлюченими мешканцями селища Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області. Люди передали чоловіка поліціянтам. Чоловік був нетверезим, повідомили у пресслужбі прокуратури Одещини.
Внаслідок аварії за участю експоліціянта загинув 33-річний чоловік.
Хотів викинути тіло якомога далі від місця ДТП
- Як з'ясували слідчі, ввечері 2 січня відомий мешканцям селища своїми нетверезими поїздками на машині родич поліцейського збив велосипедиста.
- Постраждалий загинув на місці події, але замість того, щоб викликати правоохоронців, ймовірний злочинець поклав тіло до багажника та намагався втекти.
- Втім, проїхавши 1,5 кілометри, він знову потрапив до аварії, влетівши у бетонну конструкцію моста.
- Побачивши це, люди оточили Mercedes чоловіка, а той виліз з салону та вдавав, що втратив свідомість.
- У загиблого залишилося двоє дітей 5 років та 10 місяців.
- Крім того, в багажнику легковика знайшли автомат.
Серйозні зв'язки
Місцеві мешканці кажуть, що через впливову посаду, яку обіймав батько затриманого, порушник може уникнути покарання. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення. Але для цього суд має визнати його провину.
Дивіться відео затримання чоловіка, який віз тіло збитого велосипедиста в багажнику:
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