Один з останніх: на Одещині демонтували пам'ятник Леніну – відео
У межах закону про декомунізацію на Одещині 21 січня демонтували пам'ятник Володимиру Леніну. Монумент демонтували силами місцевих жителів і продали в парк Фрумушика-Нова.
Правоохоронці контролювали демонтаж пам'ятника. Про це мовиться у сюжеті "Радіо Свобода".
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Як зазначив керівник відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, пам'ятник демонтували після звернення до облдержадміністрації. Монумент продали в парк Фрумушика-Нова, де в останні роки збирають радянські пам'ятники Леніну, Сталіну та Марксу.
Щоправда, ціну монументу так і не назвали. Гуцалюк наголосив, що до кінця місяця в Одеській області планують демонтувати ще один пам'ятник Леніну, у селищі Старі Трояни.
На Одещині демонтували пам'ятник Леніну: дивіться відео
Зауважимо, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки".
Що передбачає закон про декомунізацію
- На всій території країни забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".
- Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
У травні 2019 року колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що в Україні декомунізація фактично завершена: демонтували майже всі пам'ятники Леніна. Загалом на всій території України їх було понад 2,5 тисячі.
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