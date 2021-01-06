Поліціянти намагаються встановити всі обставини трагічної ДТП, яка сталася біля села Троїцьке Одеської області. Смертельна аварія трапилася 5 січня.

Пішохід потрапив одразу під дві автівки, одна з яких його переїхала. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

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За попередніми даними, чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому для цього місці.

Що відомо про смерть чоловіка та трасі Київ – Одеса

Як з'ясували слідчі, на 335 кілометрі дороги з Одеси до столиці водій легковика Toyota не зумів уникнути зіткнення з пішоходом.

Внаслідок удару чоловіка відкинуло на сусідню смугу, де його переїхала вантажівка.

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події.

Медики, які працювали на місці ДТП, лише констатували загибель постраждалого.

За фактом смерті чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто.

Якщо провину власника Toyota визнають в суді, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.