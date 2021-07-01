48-річний чоловік постане перед судом за свої жахливі злочини. Прокурори Суворовської окружної прокуратури вже скерували відповідне обвинувачення.

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Чоловік ґвалтував і бив доньок і дружину

Протягом 2015 – 2021 років одесит ґвалтував та бив свою дружину та спільних з нею доньок. Що жахливо, одній з них було 14 років, а іншій – 17. Негідник погрожував дівчатам вбивством.

І дружина, і доньки не перечили своєму кривднику і сприймали загрозу цілком реально. Річ у тім, що чоловік вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини. Її він забив до смерті.

Наразі за клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт. Його звинувачують за 4 статтями:

частини 2, 3, 4 статті 152 (зґвалтування)

частина 1 статті 129 (погроза вбивством)

частина 1 статті 122 (тілесні ушкодження середньої тяжкості)

стаття 386 (перешкоджання з'явленню свідка).

Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

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