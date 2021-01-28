На Одещині через негоду заблоковано проїзд до населених пунктів

На Одещині через негоду заблоковано проїзд до 9 населених пунктів. Вже ввечері в області спостерігали невеликий сніг, висота покрову якого становила приблизно 20 – 25 сантиметрів.

Джерело: ДСНС

Через погодні умови заборонено рух дорогами М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган, а також – закриті всі дороги місцевого значення.

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На автодорозі М-05 Київ – Одеса утворився великий затор. Водночас відсутній проїзд до населених пунктів в таких районах, як:

Одеському;

Білгород-Дністровському;

Березівському.

У межах Одеської області працює 46 одиниць техніки. Силами ДСНС відбуксирувано 41 одиницю, а також – надано допомогу 64 особам і прочищено 50 кілометрів дороги.

Що відомо про негоду в Одесі

На території Одеської області з 27 січня переважають снігопади – за добу випала місячна норма опадів.

Наслідками негоди стало те, що 43 населені пункти залишилися без світла. Водночас сильний вітер повалив на дороги десятки дерев.

28 січня рятувальники витягували на дорогу 430 автомобілів.

Через негоду 28 січня трасу Одеса – Київ замело снігом. Внаслідок цього у справжній пастці на дорозі опинилися водії.