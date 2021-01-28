На Одещині через негоду заблоковано проїзд до населених пунктів

На Одещині через негоду заблоковано проїзд до 9 населених пунктів. Вже ввечері в області спостерігали невеликий сніг, висота покрову якого становила приблизно 20 – 25 сантиметрів.
Джерело: ДСНС
Через погодні умови заборонено рух дорогами М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган, а також – закриті всі дороги місцевого значення.
До теми На Одещині водії лишають свої автомобілі на засніженій трасі і йдуть пішки: відео
На автодорозі М-05 Київ – Одеса утворився великий затор. Водночас відсутній проїзд до населених пунктів в таких районах, як:
У межах Одеської області працює 46 одиниць техніки. Силами ДСНС відбуксирувано 41 одиницю, а також – надано допомогу 64 особам і прочищено 50 кілометрів дороги.Зверніть увагу! Через негоду 28 січня трасу Одеса – Київ замело снігом. Внаслідок цього у справжній пастці на дорозі опинилися водії.