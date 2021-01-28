На Одещині через негоду заблоковано проїзд до населених пунктів

28 січня 2021 , 22:51
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На Одещині через негоду заблоковано проїзд до 9 населених пунктів. Вже ввечері в області спостерігали невеликий сніг, висота покрову якого становила приблизно 20 – 25 сантиметрів.

Джерело: ДСНС

Через погодні умови заборонено рух дорогами М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган, а також – закриті всі дороги місцевого значення.

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На автодорозі М-05 Київ – Одеса утворився великий затор. Водночас відсутній проїзд до населених пунктів в таких районах, як:

  • Одеському;
  • Білгород-Дністровському;
  • Березівському.

У межах Одеської області працює 46 одиниць техніки. Силами ДСНС відбуксирувано 41 одиницю, а також – надано допомогу 64 особам і прочищено 50 кілометрів дороги.

Зверніть увагу! Через негоду 28 січня трасу Одеса – Київ замело снігом. Внаслідок цього у справжній пастці на дорозі опинилися водії.

Що відомо про негоду в Одесі

  • На території Одеської області з 27 січня переважають снігопади – за добу випала місячна норма опадів.
  • Наслідками негоди стало те, що 43 населені пункти залишилися без світла. Водночас сильний вітер повалив на дороги десятки дерев.
  • 28 січня рятувальники витягували на дорогу 430 автомобілів.