У Білгород-Дністровському, що в Одеській області, 12 січня стався вибух у будинку. У результаті постраждали 2 мешканців, їх у важкому стані госпіталізували.

Вибух у будинку на Одещині: деталі

До рятувальників 12 січня, о 19:38 надійшло повідомлення про вибух в будинку на вулиці Тираспольській Білгород-Дністровського. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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На місці надзвичайники встановили, що в приватному 1-поверховому житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші.

У результаті зруйновані частини стелі, внутрішньої перегородки та зовнішньої стіни. Загальна площа пошкоджень становить 15 квадратних метрів.

Ліквідовували наслідки вибуху 8 рятувальників, вони залучили 2 одиниці техніки.

Ймовірною причиною інциденту вважають витік газу з побутового балона.

Не обійшлося без постраждалих

Внаслідок вибуху постраждали 2 мешканців будинку. Їх госпіталізували в місцеву лікарню в тяжкому стані.

Зверніть увагу! У Чернівцях 3 січня трапилася пожежа у багатоквартирному будинку. Вогонь спалахнув на 4 поверсі будівлі. Під час пожежі, у квартирі, яку охопило полум'я, зайнялася газоповітряна суміш. У результаті постраждав чоловік.



У Білгород-Дністровському встався вибух у будинку: є постраждалі / Фото ДСНС



Ймовірна причина – витік газу з побутового балона / Фото ДСНС

Інцидент трапився у Білгород-Дністровському, на вулиці Тираспольській: дивіться карту