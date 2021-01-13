На Одещині в будинку прогримів вибух: 2 мешканців у важкому стані – фото
У Білгород-Дністровському, що в Одеській області, 12 січня стався вибух у будинку. У результаті постраждали 2 мешканців, їх у важкому стані госпіталізували.
Вибух у будинку на Одещині: деталі
До рятувальників 12 січня, о 19:38 надійшло повідомлення про вибух в будинку на вулиці Тираспольській Білгород-Дністровського. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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На місці надзвичайники встановили, що в приватному 1-поверховому житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші.
У результаті зруйновані частини стелі, внутрішньої перегородки та зовнішньої стіни. Загальна площа пошкоджень становить 15 квадратних метрів.
Ліквідовували наслідки вибуху 8 рятувальників, вони залучили 2 одиниці техніки.
Ймовірною причиною інциденту вважають витік газу з побутового балона.
Не обійшлося без постраждалих
Внаслідок вибуху постраждали 2 мешканців будинку. Їх госпіталізували в місцеву лікарню в тяжкому стані.
У Білгород-Дністровському встався вибух у будинку: є постраждалі / Фото ДСНС
Ймовірна причина – витік газу з побутового балона / Фото ДСНС
Інцидент трапився у Білгород-Дністровському, на вулиці Тираспольській: дивіться карту
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