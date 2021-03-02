На Одещині біля дороги знайшли понівечені тіла двох чоловіків

Поліцейські намагаються встановити обставини загибелі двох чоловіків. Їхні тіла знайшли біля селища Чорноморське та села Молодіжне вночі 2 березня.

Як стверджують слідчі, й ушкодження на тілах, й місце, де їх знайшли, свідчать про те, що сталася ДТП,

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Поряд із загиблими експерти знайшли уламки від автомобілів.

Що відомо про загибель двох чоловіків на Одещині

За попередніми даними, пішоходів на чималій швидкості збила автівка.

Втім, після скоєння смертельної аварії водій машини поїхав з місця ДТП.

Правоохоронці не встановили особи загиблих, а також не знають, хто саме може бути причетним до аварії.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. Якщо поліцейські встановлять винуватця аварії, а також його таким визнає суд, водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.



Поліцейські встановлюють особи загиблих / Фото поліції Одеської області