На Одещині біля дороги знайшли понівечені тіла двох чоловіків

Джерело:поліція Одеської області
Поліцейські намагаються встановити обставини загибелі двох чоловіків. Їхні тіла знайшли біля селища Чорноморське та села Молодіжне вночі 2 березня.
Як стверджують слідчі, й ушкодження на тілах, й місце, де їх знайшли, свідчать про те, що сталася ДТП,
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За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. Якщо поліцейські встановлять винуватця аварії, а також його таким визнає суд, водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.
Поліцейські встановлюють особи загиблих / Фото поліції Одеської області