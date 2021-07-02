Деталі трагедії

Подія трапилася у селі Козацьке Білгород-Дністровського району. Повідомлення до рятувальників надійшло о 20:31.

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Працівники ДСНС витягли тіла загиблих за допомогою спецобладнання. Рятувальник опускався в колодязь, де сміття було на рівні 3 метрів, у дихальному апараті "Драгер". Чоловіка і хлопчика дістали без ознак життя. Причини події та смерті встановлюються.



В Одеській області у колодязі загинули чоловік та дитина / ДСНС

Батько намагався врятувати сина

За даними телеграм-каналу "Одесса сейчас", хлопчик зник ще 30 червня. Він повинен був пригнати худобу додому, однак, так і не прийшов. На пошуки дитини відправився батько. Ймовірно, чоловік виявив хлопчика і намагаючись самостійно дістати сина з 10-метрової ями, задихнувся.

Люди, які намагалися самостійно спуститися в колодязь, починали задихатися подолавши пів метра. Все тому, що повітря було перенасичене отруйними речовинами. Саме небезпечний газ і вбив хлопчика і його батька практично миттєво.