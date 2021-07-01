Про їх затримання повідомили 1 липня. Молодики зізналися в скоєнні злочину.

Інший випадок Підозрюють у подвійному вбивстві: на Черкащині затримали екскерівника водоканалу

Заховали та присипали землею

Усім затриманим від 19 до 21 року.

За даними слідчих, вони завдали чоловікові кілька ножових поранень.

Після цього вирішили заховати тіло в тунелі колишнього заводу.

Там його присипали землею та камінням.

Можливо, вони надіялись, що так вбитого не знайдуть.

Потім, ймовірно, забрали автомобіль потерпілого.

За даними правоохоронців, саме на цьому авто вони втікали з місця злочину.

Після затримання молоді люди зізналися, що вбили чоловіка та пояснили свої дії.

Однак слідство триває.



Молодики, яких затримали за вбивство жителя Одещини / Фото Карного розшуку

Хто звернувся до правоохоронців

Поліції про зникнення повідомила матір жертви. Вона є жителькою одного з сіл Одеського району.

Стривожена жінка сказала, що 35-річний чоловік перестав виходити на зв'язок. Також він не ходив на роботу. Тому негайно почалися пошуки.

Що загрожує за такий злочин

Департамент карного розшуку не повідомив, за якою статтею триває слідство. Однак, найімовірніше, цей випадок вважають умисним вбивством вчиненим групою осіб. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає ув'язнення на термін від 10 до 15 або довічне ув'язнення.

Зверніть увагу! У Києві 23 червня затримали 35-річного уродженця Сумської області. Його підозрюють у вбивстві 67-річної жінки. Також чоловік, за даними слідства, намагався вбити її 61-річного брата.