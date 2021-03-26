Поліція викрила злочинців на Одещині: вони скоїли розбійний напад на будинок підприємця-моряка

Джерело:Поліція Одещини
На Одещині затримали злочинців, які напали на дружину та доньку підприємця-моряка з Ізмаїла. Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу. Мовиться про тримання під вартою.
Скоїли зловмисники розбійний напад ввечері 15 лютого. А затримали їх аж 26 березня.
Актуально Спецпризначенці на Миколаївщині затримали групу наркоторговців: вони збували метадон – фото
Оперативники одразу ж почали розшукувати зловмисників. Вони встановили їхні особи.
Ними виявилися 4 четверо чоловіків віком від 37-ми до 49-ти років: один – житель Ізмаїла, інші троє – з Білгорода-Дністровського.
Затримання злочинців / Фото Нацполіції
Зловмисників також притягують до кримінальної відповідальності за розбійний напад і бандитизм.
До їхнього затримання залучили спецпризначенців, зокрема працівників підрозділу КОРД та військовослужбовців Національної гвардії.
Працівники Ізмаїльської окружної прокуратури провели низку обшуків у ймовірних злочинців. Вони вилучили речі потерпілих, зброю, наркотичні засоби та інші речові докази, які свідчать про їхню злочинну діяльність.
Речові докази / Фото Нацполіції
В чому їх ще звинуватили:
Зброя, яку знайшли у зловмисників / Фото Нацполіції
Вдалось схопити лише трьох членів з групи. Їм оголосили про підозру. Наразі правоохоронці шукають четвертого співучасника злочину.
Відповідно до чинного законодавства, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До теми На Одещині викрили групу кавказців: їх підозрюють у скоєнні збройного нападу
Як затримували злочинців: відео