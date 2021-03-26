Поліція викрила злочинців на Одещині: вони скоїли розбійний напад на будинок підприємця-моряка
На Одещині затримали злочинців, які напали на дружину та доньку підприємця-моряка з Ізмаїла. Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу. Мовиться про тримання під вартою.
Джерело:Поліція Одещини
Скоїли зловмисники розбійний напад ввечері 15 лютого. А затримали їх аж 26 березня.
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Що відомо про злочин
- Четверо чоловіків приїхали до будинку підприємця, коли його не було вдома.
- Вони вичекали момент, коли дружина моряка буде виходити з квартири.
- Злочинці закрили обличчя балаклавами, щоб забезпечити собі певну анонімність.
- Таким чином, зловмисники без перешкод дісталися всередину квартири та побили молоду жінку.
- Вони забрали 8 тисяч доларів і 4 тисячі гривень, а також банківську карту, на якій було ще майже 30 тисяч гривень.
- Правопорушники поцупили й цінні речі з квартири – прикраси та мобільні телефони. Опісля втекли.
Що відомо про злочинців
Оперативники одразу ж почали розшукувати зловмисників. Вони встановили їхні особи.
Ними виявилися 4 четверо чоловіків віком від 37-ми до 49-ти років: один – житель Ізмаїла, інші троє – з Білгорода-Дністровського.
Затримання злочинців / Фото Нацполіції
Зловмисників також притягують до кримінальної відповідальності за розбійний напад і бандитизм.
Як діяли правоохоронці
До їхнього затримання залучили спецпризначенців, зокрема працівників підрозділу КОРД та військовослужбовців Національної гвардії.
Працівники Ізмаїльської окружної прокуратури провели низку обшуків у ймовірних злочинців. Вони вилучили речі потерпілих, зброю, наркотичні засоби та інші речові докази, які свідчать про їхню злочинну діяльність.
Речові докази / Фото Нацполіції
В чому їх ще звинуватили:
- незаконному зберіганні наркотичних речовин,
- незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами,
- незаконній переробці зброї.
Зброя, яку знайшли у зловмисників / Фото Нацполіції
Вдалось схопити лише трьох членів з групи. Їм оголосили про підозру. Наразі правоохоронці шукають четвертого співучасника злочину.
Відповідно до чинного законодавства, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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