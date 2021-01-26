Забив до смерті: на Одещині 22-річного військового затримали за вбивство побратима – фото

Підозрюваного у вбивстві бойового товарища заарештували на 2 місяця. Він перебуватиме в СІЗО без можливості внести заставу.

Джерело: поліція Одеської області

Про вбивство поліціянти дізналися від товаришів загиблого по службі. Вони лише через досить тривалий час після побиття звернули увагу на те, що 32-річний чоловік перебуває без свідомості.

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Лікарі швидкої, які прибули на місце події, госпіталізували чоловіка до військового шпиталю з закритою черепно-мозковою травмою та у стані коми.



Бійка сталася у військовому гуртожитку / Фото пресслужби поліції Одеської області

Що відомо про смертельне побиття військового на Одещині

За даними слідства, чоловіки випивали оковиту в гуртожитку, коли між ними стався конфлікт.

Закінчилася сварка класичною бійкою, під час якої 32-річний контрактник отримав важкі тілесні ушкодження та втратив свідомість.

Товариші по службі не поспішали надавати йому медичну допомогу – він доволі довго пролежав на місці інциденту.

Через 2 доби після госпіталізації військовий помер.

Після нетривалого розслідування поліціянти з'ясували, що до злочину може бути причетний 22-річний військовий. Його затримали та відправили до слідчого ізолятору.



Постраждалий отримав серйозні побої / Фото пресслужби поліції Одеської області

За фактом вбивства слідчі та працівники прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону відкрили кримінальну справу.

Якщо молодика визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.