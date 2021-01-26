Забив до смерті: на Одещині 22-річного військового затримали за вбивство побратима – фото

Підозрюваного у вбивстві бойового товарища заарештували на 2 місяця. Він перебуватиме в СІЗО без можливості внести заставу.
Джерело: поліція Одеської області
Про вбивство поліціянти дізналися від товаришів загиблого по службі. Вони лише через досить тривалий час після побиття звернули увагу на те, що 32-річний чоловік перебуває без свідомості.
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Бійка сталася у військовому гуртожитку / Фото пресслужби поліції Одеської області
Після нетривалого розслідування поліціянти з'ясували, що до злочину може бути причетний 22-річний військовий. Його затримали та відправили до слідчого ізолятору.
Постраждалий отримав серйозні побої / Фото пресслужби поліції Одеської області
За фактом вбивства слідчі та працівники прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону відкрили кримінальну справу.
Якщо молодика визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.