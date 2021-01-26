Підозрюваного у вбивстві товарища заарештували на 2 місяця. Він перебуватиме в СІЗО без можливості внести заставу.

Джерело поліція Одеської області

Про вбивство поліціянти дізналися від товаришів загиблого по службі. Вони лише через досить тривалий час після побиття звернули увагу на те, що 32-річний чоловік перебуває без свідомості.

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Лікарі швидкої, які прибули на місце події, госпіталізували чоловіка до військового шпиталю з закритою черепно-мозковою травмою та у стані коми.

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Бійка сталася у військовому гуртожитку / Фото пресслужби поліції Одеської області

За даними слідства, чоловіки випивали оковиту в гуртожитку, коли між ними стався конфлікт.

Закінчилася сварка класичною бійкою, під час якої 32-річний контрактник отримав важкі тілесні ушкодження та втратив свідомість.

Через 2 доби після госпіталізації військовий помер.

Після нетривалого розслідування поліціянти з'ясували, що до злочину може бути причетний 22-річний військовий. Його затримали та відправили до слідчого ізолятору.



Постраждалий отримав серйозні побої / Фото пресслужби поліції Одеської області

За фактом вбивства слідчі та працівники прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону відкрили кримінальну справу. Якщо молодика визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.