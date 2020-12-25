У Лиманському районі Одеської області травмувалися 2 шестирічні дівчинки. Діти забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій для відлякування крадіїв. Наразі обидві постраждалі перебувають у лікарні.

Деталі інциденту

Пристрій для відлякування крадіїв встановив батько однієї з дівчаток. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Одеської області.

Читайте також Випиває та "виховує" дітей палицею: у Росії електрик побив шестикласника на уроці – відео

Діти гралися у дворі та забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій. Батьки у цей час перебували у будинку,

– розповіли правоохоронці.

У якому стані постраждалі

Одна дівчинка отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг.

Інша – поранення черева.

Наразі обоє перебувають у задовільному стані в лікарні.



На Одещині 2 дитини отримали вогнепальні поранення через саморобний пристрій

Що кажуть у поліції