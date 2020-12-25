На Одещині 2 дівчинки отримали поранення через пристрій для відлякування крадіїв
У Лиманському районі Одеської області травмувалися 2 шестирічні дівчинки. Діти забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій для відлякування крадіїв. Наразі обидві постраждалі перебувають у лікарні.
Деталі інциденту
Пристрій для відлякування крадіїв встановив батько однієї з дівчаток. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Одеської області.
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Діти гралися у дворі та забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій. Батьки у цей час перебували у будинку,
– розповіли правоохоронці.
У якому стані постраждалі
- Одна дівчинка отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг.
- Інша – поранення черева.
Наразі обоє перебувають у задовільному стані в лікарні.
На Одещині 2 дитини отримали вогнепальні поранення через саморобний пристрій
Що кажуть у поліції
- На місце події виїжджали правоохоронці.
- Наразі вони встановлюють усі обставини події та вирішую, чи вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження та незаконне поводження зі зброєю.
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