Поховали загиблих і самі потрапили в ДТП: на Одещині сталася жахлива аварія
На Одещині ввечері 18 березня сталася смертельна ДТП. Водій авто не впорався з керуванням і в'їхав у річку. Відомо, що двоє чоловіків поверталися з похорону дівчат, які раніше загинули в автотрощі.
Джерело:Нацполіція в Одеській області
За інформацією правоохоронців, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням машини.
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Деталі ДТП на Одещині
Смертельна автотроща сталася ввечері 18 березня у місті Балта, що в Одеській області. Автомобіль Mercedes влетів у річку Кодима, де машина перекинулася.
Рятувальникам вдалося дістати живим водія 1987 року народження з переохолодженням. А от його пасажир того ж віку помер від отриманих травм.
ДТП у Балті, що на Одещині / Фото Нацполіції
Що відомо про ДТП 16 березня
- В Одеській області водій BMW врізався у вантажівку, в результаті чого загинуло дві 17-річні дівчини, які перебували на пасажирських сидіннях.
- 31-річного водія та 21-річного хлопця госпіталізували до лікарні. У них були забої, черепно-мозкові травми та численними переломи.
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