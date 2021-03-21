На Одещині ввечері 18 березня сталася смертельна ДТП. Водій авто не впорався з керуванням і в'їхав у річку. Відомо, що двоє чоловіків поверталися з похорону дівчат, які раніше загинули в автотрощі.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням машини.

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Деталі ДТП на Одещині

Смертельна автотроща сталася ввечері 18 березня у місті Балта, що в Одеській області. Автомобіль Mercedes влетів у річку Кодима, де машина перекинулася.

Рятувальникам вдалося дістати живим водія 1987 року народження з переохолодженням. А от його пасажир того ж віку помер від отриманих травм.



ДТП у Балті, що на Одещині / Фото Нацполіції

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Зверніть увагу! Чоловіки поверталися з похорон дівчат, які теж потрапили у ДТП. Трагедія сталася 16 березня.

Що відомо про ДТП 16 березня