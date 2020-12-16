В Одеській області 15 грудня сталось вбивство. Двоє злочинців зарізали жінку-таксиста, а потім знищили її автомобіль.

У жертви виявили колото-різані ножові поранення шиї та грудей. Про це передає "Думская" з посиланням на поліцію.

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Жорстоке вбивство жінки-таксистки на Одещині: що відомо

Тіло жінки 1965 року народження, яка працювала таксистом в Південному, знайшли в селі Любополь Лиманського району Одеської області.

Правоохоронці встановили, що вбивство сталося приблизно о другій годині ночі.

Злочинців було двоє. Автомобіль загиблої вони викрали та спалили в районі села Ілічанка того ж району.

Інші деталі цього вбивства з’ясовуватиме слідство.



Поліція розшукує злочинців – їм загрожує чималий строк ув’язнення за вбивство та викрадення автівки.