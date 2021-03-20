Одещина і Київ з 23 березня офіційно у червоній зоні

Державна комісія з надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання. На ньому вирішили ввести червону зону карантину у Києві та на Одещині. Обмеження почне діяти з 23 березня.

Рішення про запровадження червоної зони схвалили 20 березня. Кінцевої дати скасування обмежень наразі немає.

Важливо Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин

Встановити з 00:00 23 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Києва та Одеської області. Застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для червоного рівня,

– мовиться у повідомленні.

Головне про червону зону

Заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос та на доставку.

Робота торгових центрів та розважальних закладів заборонена.

Спортзали, басейни та фітнес-центри мають бути зачинені.

Непродовольчі ринки заборонені.

досягне норми показників протягом не менше 5 днів поспіль.

Регіон може вийти з червоної зони лише тоді, коли



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Яка зараз ситуація у Києві

Через стрімке поширення захворюваності на коронавірус, місцева влада вирішила ввести у столиці локдаун. Обмеження діятиме з 20 березня по 9 квітня.

Так, у Києві заборонені масові заходи та релігійні заходи, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу.

Ресторани можуть працювати лише на винос та доставку. Крім того, заборонена робота закладів культури та торговельно-розважальних центрів. У фітнес-центрах не можна проводити групові заняття.

Громадський транспорт може перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.

Коронавірус в Одесі