Одещина і Київ з 23 березня офіційно у червоній зоні
Державна комісія з надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання. На ньому вирішили ввести червону зону карантину у Києві та на Одещині. Обмеження почне діяти з 23 березня.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
Рішення про запровадження червоної зони схвалили 20 березня. Кінцевої дати скасування обмежень наразі немає.
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Встановити з 00:00 23 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Києва та Одеської області. Застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для червоного рівня,
– мовиться у повідомленні.
Головне про червону зону
- Заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос та на доставку.
- Робота торгових центрів та розважальних закладів заборонена.
- Спортзали, басейни та фітнес-центри мають бути зачинені.
- Непродовольчі ринки заборонені.
Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Яка зараз ситуація у Києві
Через стрімке поширення захворюваності на коронавірус, місцева влада вирішила ввести у столиці локдаун. Обмеження діятиме з 20 березня по 9 квітня.
Так, у Києві заборонені масові заходи та релігійні заходи, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу.
Ресторани можуть працювати лише на винос та доставку. Крім того, заборонена робота закладів культури та торговельно-розважальних центрів. У фітнес-центрах не можна проводити групові заняття.
Громадський транспорт може перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.
Коронавірус в Одесі
- За даними РНБО, Одеська область перебуває на 2 місці за кількістю хворих на коронавірус в Україні.
- За добу 19 березня вірус там підхопили 1 037 людей, а 11 хворих, на жаль, померли.
- Раніше місцева лада казала, що чекатиме 3 дні для введення жорстких карантинних обмежень.
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