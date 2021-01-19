Ну ось і настав час, коли в Одесі вчергове згорів готель, є загиблі, але це вже не новина. ЗМІ та соцмережі не обговорюють цю подію так як це було ще рік-два тому.

У резонансних новин є свої неписані закони – потрібна жахлива історія, яка не залишить нікого байдужим. Скажімо, загибла дитина або наречена за день до весілля… Ну щось дуже драматичне. До всього іншого наше суспільство адаптувалось і не реагує.

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Знову пожежа і знову в Одесі

Натомість кожна наступна пожежа в Одесі дедалі більше демонструє катастрофічну кризу з протипожежною безпекою та сферою обслуговування. І на це варто звертати увагу.

Звісно, до мене звертались місцеві активісти і небайдужі одесити, тому я можу судити про ситуацію не лише з новин. Крім того, я мала нагоду говорити з потерпілими минулих пожеж в Одесі.

Чому це трапляється так часто?

Тож, якщо коротко, ситуація така. В кожної пожежі є свої причини, вони не об'єднані єдиним умислом. Втім причини пожеж можна систематизувати, бо їх не так багато і вони повторюються час від часу.

Тож:

1. Хаос, корупція і відсутність контролю на ринку готельних послуг.

Одеса – туристичне місто і, зрозуміло, що готельні послуги мають попит. Тому, в місті окрім готелів з репутацією, діє величезна кількість так би мовити готелів, які не дотримуються жодних вимог безпеки, не сплачують податки і, взагалі, багатьох з них може не існувати юридично – вони підпільні. Тобто, пред'явити вимоги, у разі чого – нема кому.

Цим повинна опікуватись, звісно місцева влада, пожежна служба, керівництво готелю, але наразі – ваше життя лише у ваших руках.

2. Місцеві жителі припускають, що пожежа – це один з інструментів звільнення землі під іншу забудову. Одним словом – спосіб вирішення конфлікту за землю. Говорять, що навіть є в місті "професіонали", які вміють це робити на замовлення "під ключ". Але іноді щось іде не так, і тоді можуть наставати непередбачувані наслідки.

3. Ринок протипожежних систем працює дуже дивно. Часто у будинках та нових приміщеннях встановлюють не ту систему, яка якісна, а ту, за яку дають відкати або "наполегливо радять" встановити непрості люди. Дивно, але перевірки пожежників в Одесі ці непрацюючі системи не фіксували. Тобто на папері – все робоче, а коли почалась пожежа – виявилось, що система взагалі не працює.

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Як показує практика, ринок готельних послуг сам не може врегулювати питання безпеки людей, бо за низьку ціну люди поселяться будь-де і не звернуть увагу на ризик. Все ж таки потрібен жорсткий контроль.

Форсмажори скрізь бувають, але люди не повинні гинути через елементарне недотримання правил пожежної безпеки, яке абсолютно передбачувано призведе до пожежі.

Джерело: Facebook