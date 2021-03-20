Через несприятливу епідеміологічну ситуацію з COVID-19 Одеса опинилася у червоній карантинній зоні. Рішення про запровадження жорстких обмежень ухвалили під час засідання Держкомісії з ТЕБ та НС.

Обмеження можуть набути чинності не раніше, ніж через 2 дні з дати опублікування рішення Держкомісії. Важливо За добу в Україні виявили 15 292 випадки інфікування коронавірусом Новина доповнюється...