Про це повідомили журналістам анонімні джерела. Інформацію оприлюднили 2 липня.

До теми Голова Харківської ОДА Тимчук виділила землю 90-річній бабусі колишнього, яка має Porsche

Про це вже писали ЗМІ

Раніше таку інформацію вже публікували на кількох ресурсах. Однак всі вони були не надто авторитетними.

Тому припускають, що ці матеріали були замовними. Також на це може вказувати те, що в кожному з них компліментарно висловлювались щодо теперішньої очільниці ОДА Айни Тимчук.

Що відомо про Верхогляда

За даними журналістів, призначення нового глави Харківської ОДА підтримує відомий бізнесмен, знайомство з яким підтверджував президент Володимир Зеленський.

Коротка біографія:

Володимир Верхогляд працював в органах держбезпеки з 1990 року;

спершу він був оперуповноваженим;

по кар'єрних східцях дійшов до посту заступника голови управління СБУ;

у кінці 2000-х років чоловік керував обласними управліннями спецслужби в Кіровограді й Дніпрі;

під час "люстрації" Верхогляда зняли з посади офіцера з особливих доручень при голові СБУ;

але в березні 2020 року суд скасував це рішення;

його не раз звинувачували в корупції, однак це ніяк не підтвердилось.

Зверніть увагу! Очільниця Харківської ОДА Айна Тимчук 24 травня надала адвокату Юлії Плетньовій дозвіл на розробку документації із землеустрою понад 80 гектарів. Плетньова раніше була адвокаткою покійного мера Геннадія Кернеса. Зараз вона захищає в судах Михайла Добкіна та кілька інших скандальних осіб.