У Раді пропонують призначати та звільняти голів НАБУ та ДБР після згоди нардепів

У Верховну Раду внесли законопроєкт про зміну призначення та звільнення очільників Національного антикорупційногог бюро та Державного бюро розслідувань. Зокрема, це пропонують робити лише після погодження народних депутатів.

Зокрема, документ передбачає внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України. У законопроєкті вказано, що такі нововведення допоможуть забезпечити незалежність та ефективність функціонування НАБУ та ДБР.

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Згідно з документом, метою ініціативи є внесення змін, які визначатимуть повноваження Верховної Ради про надання згоди на призначення та звільнення з посад президентом голів НАБУ та ДБР.

Прийняття закону сприятиме оптимізації й збалансованості повноважень глави держави та парламенту у сфері призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР,

– мовиться у пояснювальній записці.

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