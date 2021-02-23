У Раді пропонують призначати та звільняти голів НАБУ та ДБР після згоди нардепів
У Верховну Раду внесли законопроєкт про зміну призначення та звільнення очільників Національного антикорупційногог бюро та Державного бюро розслідувань. Зокрема, це пропонують робити лише після погодження народних депутатів.
Джерело:Верховна Рада
Зокрема, документ передбачає внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України. У законопроєкті вказано, що такі нововведення допоможуть забезпечити незалежність та ефективність функціонування НАБУ та ДБР.
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Згідно з документом, метою ініціативи є внесення змін, які визначатимуть повноваження Верховної Ради про надання згоди на призначення та звільнення з посад президентом голів НАБУ та ДБР.
Прийняття закону сприятиме оптимізації й збалансованості повноважень глави держави та парламенту у сфері призначення на посади та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР,
– мовиться у пояснювальній записці.
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