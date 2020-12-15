Очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурів Роман Абрамовський та глава Міністерства у справах ветеранів Сергій Бессараб подали у відставку. Їхні заяви невдовзі розглянуть.

Так, заяви на звільнення від міністрів надійшли під час засідання Ради. Про це на засіданні заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

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Глава Ради попросив нардепів зібратись наступного дня, аби розглянути ці заяви.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про кадрові зміни в уряді.

Нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, що фракція хотіла зібратись на засідання, аби обговорити кадрові питання.

Ймовірно, звільнити планують міністрів освіти, енергетики, ветеранів, агрополітики та екології.

Відтак замінити Бессараба може ветеранка Юлія Лапутіна, яка зараз працює у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Натомість Мінекології може очолити Роман Опімах.