Верховна Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. Головними притендентами на це місце є Юлія Лапутіна та Порхун Олександр. Що про них відомо та як себе на посаді відзначив Бессараба – читайте далі.

Соціальній сфері працювати в недуже багатій країні важко, адже держава може небагато пообіцяти своїм громадянам. Тому ця сфера завжди була під об'єктом критики. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет.

До слова Парламентарі звільнили главу Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба

"Міністерство ветеранів при Бессарабі не продемонструвало ані нічого поганого, ані нічого хорошого. Він обрав позицію людини старої школи, якщо можна так сказати. Він не є представником технократичного суспільства. Він є представником постстарої школи, номенклатурної школи, яка передбачає мінімум каналів комунікацій, мінімум зустрічей. Власне на своїй каденції він зайняв позицію – нікому не сказав "ні", нікому не сказав "так". І нічим особливо не запам'ятавшись йде на заслужений відпочинок", – сказав Колумбет.

Кандидати на посаду голови Міністерства ветеранів

Потенційними кандидатами на цю посаду є Юлія Лапутіна та Олександр Порхун. Антон Колумбет зазначив. що він добре знайомий з Порхуном, а от Лапутіна невідома у ветеранській спільноті.

"Я знайомий з Порхуном. Це чесна людина, яка відзначена найвищою нагородою за свої звитяги на полі бою. Що стосується його адміністративного досвіду, то про це мені не відомо. В принципі, нічого поганого, нічого хорошого", – зазначив Колумбет.

Що відомо про Юлію Лапутіну та Олександра Порхуна?

Юлія Лапутіна – це друга в історії України жінка, яка має звання генерала, нині вона – заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки в СБУ.

Олександр ​Порхун був заступником Сергія Бессараба. Має звання Героя України, на виборах у 2019 році був довіреною особою Порошенка на одному з виборчих округів.

"За моєю інформацією Юлія Лапутіна є фаворитом в цих перегонах. Вона не є відомою взагалі у ветеранській спільноті. На жаль чи на щастя. Вона ніколи не перетиналась зі широкою ветеранською спільнотою протягом 2 років розбудови активної верстви суспільства. Вона є членом консультативної ради при Офісі Президента України", – додав він.