Стан бюджетних витрат на кінець листопада чітко вказує на те, що навіть через певні процедурні моменти левова частка витрат 2020 року перейде у наступний 2021-й рік.

Держказначейство оприлюднило детальні дані про виконання бюджету на кінець листопада 2020 року, а це значить є новий матеріал для роздумів.

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Що уряд зможе профінансувати в грудні?

Про успіхи з дохідною частиною листопада на основі оперативної статистики ми вже писали З того часу нової інформації не з'явилось. Левова частка стрибка доходів листопада – відбулась внаслідок креативного адміністрування ПДВ та завдяки загадковим "власним доходам бюджетних установ".

Однак, основна дискусія розгорталась не навколо доходів. Ключове питання: що ж все-таки уряд зможе профінансувати в останній місяць року, і за які кошти? Як ми вже знаємо, завдяки синхронній "щедрості" держбанків (завбачливо рефінансованих Національним банком України) та підтримці добрих європейців уряду вдалось за грудень позичити 111,7 млрд грн на потреби покриття дефіциту бюджету (71,9 млрд грн на внутрішньому рину "чистими", €600 млн від ЄС, $670 млн від Євроболігацій). Цих коштів повинно вистачити, щоб профінансувати найбільш актуальні витрати та покрити частини із планових 298,4 млрд грн дефіциту грудня.

Проте стан бюджетних витрат на кінець листопада чітко вказує на те, що навіть через певні процедурні моменти левова частка витрат 2020 року перейде у наступний 2021-й рік.

За січень-листопад 2020 року видатки зведеного бюджету були виконані лише на 79% від річного плану (з урахування змін).



Видатки зведеного бюджету 2019 та 2020 років / Графіка Ціна держави

Лише частину витрат можна буде надолужити швидким "зливанням" коштів на рахунки розпорядників у грудні. Велика частина зустріне 1 січня десь напівдорозі.

Постраждають насамперед капітальні видатки. На кінець листопада капітальні видатки були виконані на 58% від річного плану (120 млрд грн із запланованих 205 млрд грн), а в листопаді капітальні видатки виявилися меншими ніж рік тому на 0,4 млрд грн.

Серед прикладів недостатнього фінансування – ремонт дороги Київ–Суми–Харків (0,6 млрд грн), субвенції місцевим бюджетам на ремонт доріг (-2,2 млрд грн). Крім того, не розпочалося фінансування за програмою "Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування" (план 1 млрд грн), Розвиток системи екстреної медичної допомоги (план 0,9 млрд грн), будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб (0,5 млрд грн).

Трохи більше ніж наполовину (за грудень залишається профінансувати 40% річного плану або ж майже 2 млрд грн) профінансовані видатки на Державний фонд регіонального розвитку.

За словами прем'єра Шмигаля, станом на 23 грудня на рахунках Держказначейства було 60 млрд грн залишків. Спроби Мінфіну активніше "зливати" готівку стали причиною коливань на валютному ринку минулого тижня. Коли ж усі запозичені кошти нарешті підуть на оплати – ми ще яскравіше відчуємо (згадаємо) як працюють емісійні канали фінансування дефіциту.

Очікуємо ще коливань на валютному ринку. Проте на сторожі стабільності валюти стоять близько $27 млрд валютних резервів, а тому обмінний курс навіть при таких масових вливаннях гривні поки що далеко від позначки UAH 28/USD не піде.

Джерело: Facebook