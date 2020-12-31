Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що очікує від майбутніх відносин із новою адміністрацією американського президента драйву та динаміки. Водночас питання візиту президента Зеленського у Вашингтон є на порядку денному.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН. За його словами, на порядку денному також завжди є питання візиту американського президента в Україну.

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Водночас Кулеба вважає, що не варто займатися фетишизацією візитів.

За словами міністра, хоч у 2020 році подібних контактів і не було, все ж вдалося досягти багатьох позитивних результатів в українсько-американських відносинах.

Я переконаний, коли президент Зеленський зустрінеться з президентом Байденом, вони знайдуть спільну мову. Байден побачить у Зеленському щирість щодо справи трансформації України. І я вірю, що це будуть хороші відносини,

– наголосив глава МЗС.

Також Кулеба зазначив, що Україна у найближчому майбутньому очікує від США допомоги у реалізації реформ. Також пріоритетним є питання відносин в економічній сфері – інвестиції в Україну, торгівля на світових ринках.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами. Це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини", – додав глава МЗС.

Чи поїде Зеленський на інавгурацію Байдена

За словами Кулеби, ще ніхто у світі не отримав запрошення на інавгурацію новообраного президента США Джо Байдена. Формат проведення церемонії ще визначається.

"Ми не знаємо, що вирішать Сполучені Штати. Але інавгурація відбуватиметься в умовах пандемії, і ми, безумовно, сприймемо те рішення і той формат, який буде затверджено Вашингтоном", – зазначив міністр.

Зверніть увагу! Джозеф Байден вже фактично гарантував собі перемогу на президентських виборах у США. Більшість представників колегії виборників проголосували за нього.



Результати цього голосування 6 січня ще має затвердити Конгрес США, а ось сама інавгурація має відбутися 20 січня – це традиційна дата в американській політичній культурі.