Україна планує вийти на новий рівень співпраці зі США за час президентства Джо Байдена. У МЗС України наголошують, що новий глава Білого дому добре знає та розуміє нашу державу.

Байден – перший глава Білого дому, що добре розуміє Україну

Байден став першим президентом США з добрим розумінням української ситуації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik.

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За час свого перебування на посаді віцепрезидента він приділив Україні велику особисту увагу. Ми дуже цінуємо це,

– зазначив Кулеба.

За часів Трампа тема України була дуже гострою

Щодо попередника Байдена на посаді – Дональда Трампа, то за словами глави МЗС, саме на початку його президентства тема України стала дуже гострою в США.

В українському дипвідомстві впевнені, що через це основа відносин між Києвом та Вашингтоном не постраждала і наша країна досі користується підтримкою, як республіканців, так і демократів.

Поки це триває, ми можемо бути впевнені, що наші відносини будуть добре розвиватися. Однак при Байдені ми сподіваємося на нову, особливу якість співпраці,

– додав Кулеба.

Що говорив Зеленський про очікування від співпраці з Байденом

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NYT розповів про свої очікування від співпраці з новим презиеднтом США. Зеленський вважає, що Вашингтон може допомогти Україні з врегулюванням ситуації на Донбасі, а також деокупацією українських територій.