Сподіваємось на нову, особливу якість співпраці, – Кулеба про відносини з адміністрацією Байдена
Україна планує вийти на новий рівень співпраці зі США за час президентства Джо Байдена. У МЗС України наголошують, що новий глава Білого дому добре знає та розуміє нашу державу.
Байден – перший глава Білого дому, що добре розуміє Україну
Байден став першим президентом США з добрим розумінням української ситуації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik.
До теми Якими будуть пріоритети України у зовнішній політиці наступного року: подробиці
За час свого перебування на посаді віцепрезидента він приділив Україні велику особисту увагу. Ми дуже цінуємо це,
– зазначив Кулеба.
За часів Трампа тема України була дуже гострою
Щодо попередника Байдена на посаді – Дональда Трампа, то за словами глави МЗС, саме на початку його президентства тема України стала дуже гострою в США.
В українському дипвідомстві впевнені, що через це основа відносин між Києвом та Вашингтоном не постраждала і наша країна досі користується підтримкою, як республіканців, так і демократів.
Поки це триває, ми можемо бути впевнені, що наші відносини будуть добре розвиватися. Однак при Байдені ми сподіваємося на нову, особливу якість співпраці,
– додав Кулеба.
Що говорив Зеленський про очікування від співпраці з Байденом
Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NYT розповів про свої очікування від співпраці з новим презиеднтом США. Зеленський вважає, що Вашингтон може допомогти Україні з врегулюванням ситуації на Донбасі, а також деокупацією українських територій.
Поділитися новиною