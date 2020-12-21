Очікування українців від 2021 року переважно негативні: дані опитування
Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Крім того, не вірять люди і у настання миру на Донбасі у наступному році.
Лише 10% українців вірять, що у 2021 році покарають корупціонерів. Про це мовиться у результатах опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва.
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Що українці думають про економіку в 2021 році
- 15% українців вважають, що у 2021 році гривня стабільнішою;
- 25% – очікують на зростання добробуту;
- 12% – на зменшення тарифів;
- 45% – на подолання епідемії коронавірусу.
Чого очікує населення у новому році
- 20% українців очікують, що у 2021 році на Донбасі настане мир;
- 10% – на зменшення рівня злочинності;
- 18% – на покращення ситуації із справедливим правосуддям.
Українці про політику у 2021 році
- 25% населення вважають, що наступного року можливі дострокові вибори президента;
- 33% – можливі дострокові вибори до Верховної Ради;
- 39% – можлива зміна уряду впродовж року.
Очікування розвитку ситуації у 2021 році відрізняється у прихильників різних партій. Так, населення, що підтримує "Європейську солідарність", найменше вважає можливим настання миру на Донбасі – лише 12%. Серед прихильників "Батьківщини", "ОПЗЖ" та "Слуги народу" 24% – 29% людей вірять у мир на Сході країни.
До речі, у зростання добробуту найбільше вірять прихильники "Слуги народу", а у зміну уряду – прибічники "ЄС".
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