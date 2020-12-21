Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Крім того, не вірять люди і у настання миру на Донбасі у наступному році.

Лише 10% українців вірять, що у 2021 році покарають корупціонерів. Про це мовиться у результатах опитування Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва.

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Що українці думають про економіку в 2021 році

15% українців вважають, що у 2021 році гривня стабільнішою;

25% – очікують на зростання добробуту;

12% – на зменшення тарифів;

45% – на подолання епідемії коронавірусу.

Чого очікує населення у новому році

20% українців очікують, що у 2021 році на Донбасі настане мир;

10% – на зменшення рівня злочинності;

18% – на покращення ситуації із справедливим правосуддям.

Українці про політику у 2021 році

25% населення вважають, що наступного року можливі дострокові вибори президента;

33% – можливі дострокові вибори до Верховної Ради;

39% – можлива зміна уряду впродовж року.

Очікування розвитку ситуації у 2021 році відрізняється у прихильників різних партій. Так, населення, що підтримує "Європейську солідарність", найменше вважає можливим настання миру на Донбасі – лише 12%. Серед прихильників "Батьківщини", "ОПЗЖ" та "Слуги народу" 24% – 29% людей вірять у мир на Сході країни.

До речі, у зростання добробуту найбільше вірять прихильники "Слуги народу", а у зміну уряду – прибічники "ЄС".

Зверніть увагу! Опитування проводив Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології впродовж 5 – 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 2 004 респондентів віком від 18 років опитали методом особистого інтерв'ю face-to-face. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.