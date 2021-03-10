Сильно посварилися: очевидці розповіли подробиці вибуху в багатоповерхівці Бердянська

Зранку 10 березня в одній з багатоповерхівок Бердянська прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули 2 людини, ще одна постраждала перебуває в реанімації. З'ясувалося, що у квартирі, де стався вибух, нерідко розпивали алкоголь і сварилися.

Подробиці вибуху в багатоповерхівці розповів колишній чоловік постраждалої Павло. Він переконаний, що трагедія могла статися на грунті ревнощів і зловживання алкоголем.

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В яких стосунках були потерпілі

У квартирі, де трапився вибух, жила жінка, її тяжкохворий брат та співмешканець. Як стверджує колишній чоловік постраждалої, напередодні між жінкою та співмешканцем спалахнув конфлікт.

Ми на час розлучилися, а вчора вона подзвонила і каже, щоб приходив додому. Я їй відповів, спочатку розберися зі співмешканцем, а сьогодні дізнався про таке,

– розповів Павло.

За словами сусідів, напередодні господиня квартири Тетяна і її співмешканець Олександр, заради якого вона кинула чоловіка і пішла з роботи, сильно посварилися.

Відомо, що Олександр працював охоронцем в аеропорту і міг купити або вкрасти гранату у військових, які базуються поруч.

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