Сильно посварилися: очевидці розповіли подробиці вибуху в багатоповерхівці Бердянська
Зранку 10 березня в одній з багатоповерхівок Бердянська прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули 2 людини, ще одна постраждала перебуває в реанімації. З'ясувалося, що у квартирі, де стався вибух, нерідко розпивали алкоголь і сварилися.
Джерело:Pro.berdiansk.biz
Подробиці вибуху в багатоповерхівці розповів колишній чоловік постраждалої Павло. Він переконаний, що трагедія могла статися на грунті ревнощів і зловживання алкоголем.
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В яких стосунках були потерпілі
У квартирі, де трапився вибух, жила жінка, її тяжкохворий брат та співмешканець. Як стверджує колишній чоловік постраждалої, напередодні між жінкою та співмешканцем спалахнув конфлікт.
Ми на час розлучилися, а вчора вона подзвонила і каже, щоб приходив додому. Я їй відповів, спочатку розберися зі співмешканцем, а сьогодні дізнався про таке,
– розповів Павло.
За словами сусідів, напередодні господиня квартири Тетяна і її співмешканець Олександр, заради якого вона кинула чоловіка і пішла з роботи, сильно посварилися.
Відомо, що Олександр працював охоронцем в аеропорту і міг купити або вкрасти гранату у військових, які базуються поруч.
Що відомо про вибух у Бердянську
- Вибух стався зранку 10 березня багатоповерховому будинку по вулиці Волонтерів, 156, що у Бердянську.
- Поліцейські припустили, що вибух спричинила граната. Мешканці будинку розповідають, що її міг принести з роботи один із загиблих чоловіків.
- В результаті загинули двоє чоловіків, жінку госпіталізували у важкому стані. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
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