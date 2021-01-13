Усі хочуть жити в теплі та заощаджувати гроші. Тож міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов розповів, які програми для цього існують. Він також поділився новими цікавими ініціативами щодо житлово-комунальної інспекції.

Водночас міністр також розповів, скільки заробляє й чи комфортно йому на новій посаді. Також розповів про чутки щодо зв'язків з олігархом Коломойським. Про все це – в ексклюзивному інтерв'ю програми "Міністри в краватках та без" на 24 каналі.

Читайте першу частину інтерв'ю Коли в Україні збудують усі дороги та які плани на 2021 рік: ексклюзивне інтерв'ю з Чернишовим

Про заощадження

Які зараз існують програми енергозаощадження в житлово-комунальному господарстві? Як можна платити менше?

Питання енергонезалежності й енергоефективності є прямою відповіддю на питання щодо повної енергетичної незалежності держави. Нам треба заощаджувати, використовувати сучасні технології як в опаленні, так і в будівництві.

Наразі Мінрегіон реалізує кілька програм з розвитку цього напряму. Для його підтримки ми вже зробили можливим використання кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, а також Світового банку. На меті є – збільшення енергоефективності в українських будівлях.



Олексій Чернишов / Фото 24 каналу

Тобто ти береш кредит, щоби провести ремонт у своєму будинку. Правильно?

Є декілька програм, які орієнтовані й на ОСББ і на соціальні об'єкти. Є кредит, який уже взяла на себе держава й мотивує споживачів використовувати ці кошти. Частина з них інвестується на безповоротній основі для того, щоб ефективність українських об'єктів збільшувалась кожного дня. Це стосується й соціальних об'єктів.

Ми залучили кредитні гроші для того, щоб у містах збільшити енергоефективність декількох сотень об'єктів соціальної інфраструктури. Це багато. Ми плануємо це зробити в найближчі роки, починаючи з 2021 року.

Про житлово-комунальну інспекцію

У вас є цікава ініціатива – створення житлово-комунальної інспекції. Розкажіть, будь ласка, для чого вона потрібна.

Насправді ситуація з регулюванням тарифів і їхньою об'єктивністю є критичною. Ми – Міністерство розвитку громад та територій України – вважаємо, що настав час утворення житлово-комунальної інспекції. ЇЇ завданням був би контроль за об'єктивністю і верифікацією тих тарифів, які застосовують у сфері житлово-комунального господарства.

До теми. В Україні протестують проти нових тарифів на газ . Люди вимагають, аби їх скасували й повернули пільговий тариф на електроенергію.

З боку Міністерства вже розроблено законопроєкт, який внесли наприкінці 2020 року. Очікуємо, що протягом 2021 року його ухвалять. Ця організація має всі шанси невдовзі з'явитися. На мій погляд, це необхідно, адже проблеми в житлово-комунальному господарстві ми успадкували з минулих років. Ми розуміємо, що приблизно 30 років держава регулювала систему ЖКП так, що деякі політики, регулюючи ціни на ресурси та енергоносії, створили десятки мільярдів боргів у цій системі. Вони тягнуть цю систему вниз.

Ця інспекція буде зосереджена на питанні формування об'єктивних тарифів для населення. Звичайно у неї будуть заходи, які мотивуватимуть гравців ринку виконувати ті чи інші заходи. Там будуть і санкції. Я впевнений, що час настав для того, щоби створити таку організацію.

Тобто вона зможе впливати на тарифи та змінювати їх?

Ми живемо в ринковій економіці, тарифи – це консенсус між користувачем та організацією, яка надає послугу. Тому тарифи буде пропонувати професійна організація, яка цю послугу здійснює, але формування ціни має бути погоджено з ЖКІ. Також мовиться і про якість послуг.

Часто, коли я спілкуюсь із користувачами послуг, ми говоримо про ціни, але також про якість. Якість не зростає, а потребує значного покращення.

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Децентралізація – одна з найуспішніших реформ

Децентралізація вже на фінальному етапі. Можете розповісти, як зараз усе відбувається? Що таке зараз децентралізація, як вона працює та наскільки ефективна?

Реформа децентралізації є однією з найуспішніших реформ у нашій країні. Вона триває понад 5 років, але саме у 2020 році ми зробили величезний крок уперед та сформували фундамент для важливих змін.

► Насамперед ми зробили новий адміністративно-територіальний устрій;

►ми сформували нові об'єднані територіальні громади, їхню конфігурацію;

► побудували приблизно 1 500 нових громад, які об'єдналися;

►далі був крок, який передбачав ліквідацію старих та утворення нових так званих укрупнених районів (було приблизно 500 районів, а вже – 136 нових укрупнених);

► маємо обраних голів громад, обраних місцевих депутатів.

Звичайно, процес реформи він завжди трохи некомфортний, тому що треба щось змінювати й люди зміни сприймають подекуди як некомфортне становище. Нам ще треба сформувати кількісний склад і призначити нових голів районних державних адміністрацій і пройти й завершити етап розмежування майна. Цей процес зараз активно йде й на 60% він уже завершений.

Що таке децентралізація? Реформу розпочали у 2014 році після Революції Гідності. Децентралізація передбачає створення невеликих ОТГ, які заміняють міські, селищні чи сільські ради.



Так, громади отримують більше надходжень до бюджетів, зокрема з податків, які платять люди й підприємства, що працюють на її території. Проте на органи місцевого самоврядування покладають і більше відповідальності. Наприклад, виплати зарплат бюджетникам тощо.

Робота в бізнесі та політиці

Чи комфортно вам на вашій посаді, адже довгий час ви були в бізнесі? Чи відрізняється робота в бізнесі та міністерстві? Для чого вам була потрібна зміна життєдіяльності, адже тут багато бюрократії та набагато менша зарплата?

До того, як мене призначили на посаду міністра, я працював головою Київської обласної адміністрації. Ця система вимагає змін та покращень. Тому я для себе ухвалив рішення приєднатися до команди президента України й внести свій можливий внесок у розвиток держави. Я – тут і дуже задоволений, що ми наразі організовуємо низку проєктів, які покращують життя в регіонах.



Чернишов вважає, що система вимагає змін та покращень / Фото 24 каналу

У 2020 році відбувся дуже важливий крок у реалізації реформи, яка вважається найуспішнішою. Це не тільки думка українського уряду, а й висновки світових експертів.

Зарплата Чернишова

Яка у вас зарплата й чи Вам її вистачає, адже ви все життя могли собі дозволити набагато більше?

Наразі зарплата не може порівнюватися з тими статками, які були до цього. Я завжди кажу, що для того, аби піти на державну службу, ти маєш собі це дозволити – ментально, і також матеріально. Я вважаю, що в мене така можливість є. Я дуже радий цьому. Я вважаю, що це дозволяє мені використовувати ту зарплату, яку я зараз отримую.

А яка у вас зарплата?

Десь приблизно 50 тисяч гривень. Але, можливо, вона буде поступово збільшуватись. Адже загалом оплата праці державним службовцям – це питання, яке потребує дуже делікатного і відповідального ставлення.

Але вона не може збільшуватися в жодному разі коли:

не збільшується економіка;

не збільшуються статки громадян;

не збільшується мінімальна зарплата.

Усе повинно бути пропорційно й еволюційно розвиватися. Я вважаю, що зарплата 50 і більше тисяч гривень – суттєва і значна.

Якщо глянути вашу декларацію – у вас вона чималенька. Помітила ваше захоплення годинниками, я нарахувала, здається, 10 штук.

Те, що стосується декларування, я до цього дуже відповідально ставлюсь. Насамперед задля того, аби не виникало додаткових питань і щоб усе було прозоро. І коли мене призначили ще на посаду голови Київської обласної державної адміністрації, звичайно, уся моя родина задекларувала те майно, яке мала на той час. І годинники це був один з аспектів цього. Ми дуже відповідально поставились до цього.

Про особисте життя

Зараз у вас багато вільного часу? Чи є час, наприклад, на дітей та на дружину?

Ви знаєте, питання часу для міністрів – це, звичайно, питання дефіциту. Але ефективна організація свого дня дозволяє враховувати важливі речі як спілкування з родиною. У мене є двоє синів, у мене є дружина і я дуже радий, що подекуди я знаходжу час задля того, щоби їх бачити та з ними спілкуватися й навіть мати якісь спільні речі.

Які у вас є спільні хобі сімейні?

Ми дуже любимо, як і багато родин – подорожувати. Наразі це неможливо. Ми захоплюємось спортом – це таке наше спільне захоплення. Також ми досить активно полюбляємо прогулянки на свіжому повітрі, такі маленькі екскурсії. Взагалі-то подорожувати Україною виявилось набагато цікавіше, аніж багатьма іншими країнами.

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Коли востаннє ви їхали на авто і проклинали українські дороги, чи були такі випадки?

Я дуже часто їжджу на авто в регіонах різними дорогами. Я пам'ятаю, як на початку 2020 року я їхав по Полтавській та Сумській області й просто проклинав цю ситуацію, цю дорогу. Та наприкінці року я вирушив тим самим маршрутом, і все змінилося. Втім, ми пам'ятаємо тільки ті речі, які ми "проклинаємо" чи критикуємо.

Я думаю ви чули про такі чутки, що вас начебто пов'язують з Коломойським. Чи ви знайомі особисто з Ігорем Коломойським.

Ні, ми не знайомі. Я такі чутки чув, але це було приблизно рік тому. Ми не знайомі та не спілкуємось. Звичайно, я знаю, хто це, але він не товариш чи друг.