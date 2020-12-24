Об'єднати Захід і Схід одною великою дорогою, – Зеленський анонсував інфраструктурну перемогу
До 30 річниці Незалежності України Володимир Зеленський планує завершити будівництво запорізького мосту. Він має стати символом об'єднання Заходу та Сходу.
Міст буде однією з інфраструктурних перемог України. Про це Зеленський заявив під час робочого візиту до Запоріжжя, повідомляє Укрінформ.
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На 30-річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфраструктурних перемог – одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати Захід і Схід одною великою дорогою,
– наголосив Зеленський.
Під час робочого візиту український лідер також відвідав підприємства "Мотор Січ" та "Іскра".
Що відомо про запорізький міст
- Міст будують завдяки програмі "Велике будівництво", яку ініціював Зеленський.
- Загальна довжина моста має становити 9 кілометрів.
- Вартість проєкту становить понад 11 мільярдів доларів.
- Історія будівництва запорізького моста триває вже 16 років.
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