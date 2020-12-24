До 30 річниці Незалежності України Володимир Зеленський планує завершити будівництво запорізького мосту. Він має стати символом об'єднання Заходу та Сходу.

Міст буде однією з інфраструктурних перемог України. Про це Зеленський заявив під час робочого візиту до Запоріжжя, повідомляє Укрінформ.

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На 30-річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфраструктурних перемог – одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати Захід і Схід одною великою дорогою,

– наголосив Зеленський.

Під час робочого візиту український лідер також відвідав підприємства "Мотор Січ" та "Іскра".

Що відомо про запорізький міст

Міст будують завдяки програмі "Велике будівництво", яку ініціював Зеленський.

Загальна довжина моста має становити 9 кілометрів.

Вартість проєкту становить понад 11 мільярдів доларів.