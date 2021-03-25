Зберігають найдавніший вид риби: на Обухівщині розводять рідкісних осетрів

Понад 15 років осетровод Марина Пашко піклується про розведення риб, яких можна віднайти у Червоній книзі. Кількість риб порахувати важко.

Зазвичай орієнтуються на вагу – не більше 300 кілограмів на один садок. Детальніше – у сюжеті.

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Як вирощують осетрових

Осетрові вирощують у проточній річковій воді, де умови наближені максимально до природних. І це найбільше аквакультурне господарство в Україні вже з'явилось на мапі гастрономічних екскурсій Обухівщини, що під Києвом.

Відвідувач може побачити, як вирощують осетрові, дізнатися про їхнє життя та технологічний процес, про відбір ікри і загалом про діяльність підприємств,

– розповіла виконавча директорка осетрового господарства Марина Пашко.

Внутрішній туризм Обухівщини

Розвивати внутрішній туризм Обухівщини вирішила Лія Корнієнко. Декілька років тому, подорожуючи велосипедом із дітьми, жінка зрозуміла, наскільки українці не дооцінюють історію.



Як розводять осетрів / Скриншот з відео

"Ми організовуємо не просто екскурсії, а такі собі інтерпретації. На кожній точці вас зустрічають автохтон (корінні жителі – 24 канал). Якщо мовиться про цукровий завод, я шукаю людей, які там працювали", – зазначила Корнієнко.

Культурні маршрути України: дивіться сюжет 24 каналу

Про туризм жінка може говорити вічно, адже, за її словами, кожен куточок, кожна будівля має свою історію. І аби стати частиною культурних маршрутів Європейського масштабу, президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон, яким Україна приєднується до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути.

До теми Володимир Зеленський підписав закон про приєднання України до угоди про культурні маршрути

"Це значний проєкт для України. Державою проходить 3 такі маршрути, але їх може бути набагато більше. Наприклад, маршрут Європейської індустріальної спадщини показує, як відбувались наукові зрушення і безпосередньо які інновації були притаманні і для Європи, і для України", – відзначив голова Всеукраїнського об'єднання VISIT Ukraine Антон Тараненко.

Маршрути Україною

Інші 2 маршрути це Via Regia тобто Королівський шлях. Вони проходять:

по Східній та Західній частині Європи;

і безпосередньо Україною – від містечка Городок, у Львівській області до самого Києва.

За словами Антона Тараненко, ці маршрути лише початок, адже все в руках місцевих громад.

Цьому треба вчити громади, адже не всі вміють та розуміють те, як можна це "запакувати" в якийсь продукт, туристичні можливості та потім (в гарному сенсі) продати його туристу,

– зауважив Тараненко.

Приєднання України до цієї угоди сприятиме популяризації національної культурної спадщини як частини спільної європейської історії. Але створювати туризм на місцях, за словами Лії Корнієнко, не так вже й легко.

Президентка Асоціації розвитку спорту та туризму України відзначила, що потрібен чіткий план: від реєстрації туристичних об'єктів до так званих чекпоїнтів для туристів.

Проте "складати руки" Корнієнко не збирається. Планує розширювати туризм і за межами Обухівщини.