"Мирний план" від окупантів: в ТКГ розповіли, як ОБСЄ тиснула на Україну

2 березня 2021 , 17:25
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Джерело:

Фейсбук Сергія Гармаша

Під час засідання Тристоронньої контактної групи представник ОБСЄ намагався тиснути на українську делегацію. Він наполягав на розгляді та обговоренні "мирного плану", який пропонували окупанти.

Сергій Гармаш – один з членів української делегації у Тристоронній контактній групі, який взяв участь у засіданні 2 березня.

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Він заявив, що окупантам дали право висловитися. Але їхня промова тривала не більше 30 секунд.

В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО,
– написав він.

Важливо! Представники ОРДЛО не є членами Тристоронньої контактної групи. Залучення їх до процесу обговорення є прямим порушенням Мінських угод.

Що відбувається в ОРДЛО

  • Російські окупанти 26 лютого жорстко порушили режим тиші на Донбасі. Вони відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ. Через обстріл постраждали 9 військових Збройних сил.
  • На думку Кравчука, цьому обстрілу передувало запровадження санкцій проти Медведчука.
  • Наступного дня Росія поновила спроби легалізувати своїх "миротворців" на Донбасі, щоб врегулювати конфлікт на окупованих територіях.
  • Українські представники в Тристоронній контактній групі заявили, що такі провокації спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню.
  • Росія перекидає снайперів на Донбас. Зараз їх там близько 450 осіб.