"Мирний план" від окупантів: в ТКГ розповіли, як ОБСЄ тиснула на Україну

Під час засідання Тристоронньої контактної групи представник ОБСЄ намагався тиснути на українську делегацію. Він наполягав на розгляді та обговоренні "мирного плану", який пропонували окупанти.
Сергій Гармаш – один з членів української делегації у Тристоронній контактній групі, який взяв участь у засіданні 2 березня.
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Він заявив, що окупантам дали право висловитися. Але їхня промова тривала не більше 30 секунд.
В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО,
Важливо
– написав він.
! Представники ОРДЛО не є членами Тристоронньої контактної групи. Залучення їх до процесу обговорення є прямим порушенням Мінських угод.
Що відбувається в ОРДЛО
- Російські окупанти 26 лютого жорстко порушили режим тиші на Донбасі. Вони відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ. Через обстріл постраждали 9 військових Збройних сил.
- На думку Кравчука, цьому обстрілу передувало запровадження санкцій проти Медведчука.
- Наступного дня Росія поновила спроби легалізувати своїх "миротворців" на Донбасі, щоб врегулювати конфлікт на окупованих територіях.
- Українські представники в Тристоронній контактній групі заявили, що такі провокації спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню.
- Росія перекидає снайперів на Донбас. Зараз їх там близько 450 осіб.