Під час засідання Тристоронньої контактної групи представник ОБСЄ намагався тиснути на українську делегацію. Він наполягав на розгляді та обговоренні "мирного плану", який пропонували окупанти.

Сергій Гармаш – один з членів української делегації у Тристоронній контактній групі, який взяв участь у засіданні 2 березня.

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Він заявив, що окупантам дали право висловитися. Але їхня промова тривала не більше 30 секунд.

В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО,

– написав він.

Важливо! Представники ОРДЛО не є членами Тристоронньої контактної групи. Залучення їх до процесу обговорення є прямим порушенням Мінських угод.

Що відбувається в ОРДЛО