Сторони все частіше заявляють про готовність до силового вирішення конфлікту на Донбасі, – ОБСЄ

В ОБСЄ невдоволені збільшенням кількості повідомлень про готовність сторін перейти до силового вирішення конфлікту на Донбасі. Це має вкрай негативні наслідки для діяльності Тристоронньої контактної групи.

Спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Ґрау зауважила, що усім сторонам конфлікту варто утриматися від заяв, які можуть розцінювати як провокації.

Актуально Росія на Донбасі спалилася своєю технікою: привезла "Житєля" і "Діабазол"

Всім учасникам конфлікту необхідно утриматися від будь-яких дій та заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або такі, що ведуть до зростання напруженості,

– наголосила Ґрау.

Водночас вона зауважила: дотримання режиму тишу наразі зберігається.

Що відбувається на Донбасі