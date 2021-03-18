Сторони все частіше заявляють про готовність до силового вирішення конфлікту на Донбасі, – ОБСЄ
В ОБСЄ невдоволені збільшенням кількості повідомлень про готовність сторін перейти до силового вирішення конфлікту на Донбасі. Це має вкрай негативні наслідки для діяльності Тристоронньої контактної групи.
Джерело:ОБСЄ
Спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Ґрау зауважила, що усім сторонам конфлікту варто утриматися від заяв, які можуть розцінювати як провокації.
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Всім учасникам конфлікту необхідно утриматися від будь-яких дій та заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або такі, що ведуть до зростання напруженості,
– наголосила Ґрау.
Водночас вона зауважила: дотримання режиму тишу наразі зберігається.
Що відбувається на Донбасі
- У 2021 році окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі.
- Вони регулярно обстрілюють позиції Збройних сил України.
- Зокрема, гатять з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
- Окрім того, застосовують навіть заборонену мінськими угодами зброю – міномети 82-го калібру.
- Упродовж січня – березня 2021 року на Донбасі вже загинули 19 українських воїнів.
- 14 березня швейцарський блогер Le Grand JD 14 березня презентував документальний фільм "Війна в Україні". Медійник наголосив: Європа має пам'ятати, що війна триває.
- Переговори ТКГ тривають. Однак 17 березня українська делегація була змушена перервати засідання. Все через те, що з боку Росії участь у переговорах взяла терористка окупованого Донецька Майя Пирогова.
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