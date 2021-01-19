Організація з безпеки і співробітництва в Європі розширила свою присутність у Херсонській області. Моніторингова група стежитиме за подіями в окупованому Криму.

ОБСЄ збиратиме інформацію про події в Криму

Про відстеження подій на окупованому півострові розповіла голова ОБСЄ Анн Лінде. Відповідну заяву вона зробила 19 січня у Києві на спільному брифінгу з очільником міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Спостерігачі, які представляють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, не напряму збиратимуть інформацію про події на окупованому півострові.

Це включає моніторингову діяльність, яка відбувається на КПВВ "Чонгар". І на східному пункті пропуску "Колончак". Останнім часом моніторингова місія підсилила свою присутність у Херсонській області для того, щоб відслідковувати події, які відбуваються в окупованому Криму,

– розповіла глава ОБСЄ.

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