Відслідковують події в Криму: ОБСЄ посилила присутність у Херсонській області
Організація з безпеки і співробітництва в Європі розширила свою присутність у Херсонській області. Моніторингова група стежитиме за подіями в окупованому Криму.
ОБСЄ збиратиме інформацію про події в Криму
Про відстеження подій на окупованому півострові розповіла голова ОБСЄ Анн Лінде. Відповідну заяву вона зробила 19 січня у Києві на спільному брифінгу з очільником міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.
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Спостерігачі, які представляють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, не напряму збиратимуть інформацію про події на окупованому півострові.
Це включає моніторингову діяльність, яка відбувається на КПВВ "Чонгар". І на східному пункті пропуску "Колончак". Останнім часом моніторингова місія підсилила свою присутність у Херсонській області для того, щоб відслідковувати події, які відбуваються в окупованому Криму,
– розповіла глава ОБСЄ.
Перший візит Лінде в Україну
- Це перший закордонний візит міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде на посаді глави ОБСЄ.
- В Україні вона пробуде 2 дні, 19 – 20 січня.
- Лінде обговорить з міністром Кулебою ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу й Криму.
- Темою для розмови також стане питання двосторонніх відносин України та Швеції. Зокрема, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
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