В ОБСЄ назвали причину відкриття окупантами КПВВ у Щасті
Бойовики тимчасово відкрили контрольно-пропускний пункт у Щасті зі своєї сторони. В ОБСЄ пояснили, що окупанти зробили це, аби передати українській стороні готівку для оплати водопостачання.
Справа у воді
Причину відкриття окупантами КПВВ на Донбасі повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
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Місія здійснювала моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню для забезпечення можливості передачі грошей з непідконтрольних уряду районів в підконтрольні через міст у Щасті,
– йдеться у повідомленні.
В ОБСЄ додають, що ці гроші призначені для оплати рахунків за водопостачання.
Зазначається, що після окупації Росією частини Луганської області Україна продовжує постачати воду в міста й села на непідконтрольній території, бо так були прокладені водоводи.
Водоканали на підконтрольній українській владі стороні звинувачували клієнтів у відсутності розрахунків. Тим вони мотивували власну високу заборгованість перед постачальником електроенергії.
Що відомо про перебої водопостачання на Донбасі
- Останніми днями з окупованої території надходить інформація про серйозні перебої з водопостачанням у Стаханові, Брянці та інших населених пунктах.
- Мабуть, це змусило окупантів розплатитись за воду з українським водоканалом.
- А оскільки між банками по обидві сторони лінії розмежування немає електронного зв'язку, оплату довелося проводити готівкою.
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