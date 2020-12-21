Бойовики тимчасово відкрили контрольно-пропускний пункт у Щасті зі своєї сторони. В ОБСЄ пояснили, що окупанти зробили це, аби передати українській стороні готівку для оплати водопостачання.

Справа у воді

Причину відкриття окупантами КПВВ на Донбасі повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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Місія здійснювала моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню для забезпечення можливості передачі грошей з непідконтрольних уряду районів в підконтрольні через міст у Щасті,

– йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ додають, що ці гроші призначені для оплати рахунків за водопостачання.

Зазначається, що після окупації Росією частини Луганської області Україна продовжує постачати воду в міста й села на непідконтрольній території, бо так були прокладені водоводи.

Водоканали на підконтрольній українській владі стороні звинувачували клієнтів у відсутності розрахунків. Тим вони мотивували власну високу заборгованість перед постачальником електроенергії.

Що відомо про перебої водопостачання на Донбасі

Останніми днями з окупованої території надходить інформація про серйозні перебої з водопостачанням у Стаханові, Брянці та інших населених пунктах.

Мабуть, це змусило окупантів розплатитись за воду з українським водоканалом.

А оскільки між банками по обидві сторони лінії розмежування немає електронного зв'язку, оплату довелося проводити готівкою.

Зверніть увагу! Загалом російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори. Окупанти створюють перешкоди для перетину контрольних пунктів в'їзду – виїзду "Золоте", "Щастя", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".