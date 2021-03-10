Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна розширити мандат своєї діяльності в зоні бойових дій на Донбасі. Це має відбутися шляхом збільшення повноважень щодо посилення контролю за режимом припинення вогню.

Під час виступу на форумі "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" Андрій Єрмак наголосив, що контроль за режимом припинення вогню повинен бути більш жорстким. Водночас ОБСЄ має розширити свій мандат, адже для виконання режиму тиші є усі необхідні умови.

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За словами Єрмака, режим тиші на Сході України й справді існує з літа 2020 року. Як він розповів, завдяки цьому втрати українських військовослужбовців значно зменшилися.

На сьогодні найбільш значущим досягненням є багатомісячний режим припинення вогню, який, на жаль, буває з елементами провокацій,

– наголосив він.

На думку глави ОПУ, впродовж останніх місяців провокації зі сторони окупантів "критично збільшувалися". Зокрема, протягом короткого часу Україна втратила багатьох захисників.

До теми План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак

Перемир'я на Донбасі: коротко

На Донбасі з 27 липня 2020 року діє перемир'я, але бойовики постійно його зривають. Водночас Україна постійно зазнає бойових втрат.

Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 16 українських захисників.

Водночас впродовж 2020 року на Сході України померли щонайменше 75 військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу